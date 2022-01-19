Состояние Саакашвили ухудшается, он нуждается в психологической и физической реабилитации, - Денисова
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья гражданина Украины, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили ухудшается
Об этом она сообщила в Facebook.
"Гражданин Украины, Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михеил Саакашвили, которого принудительно перевели из военного госпиталя в Гори в руставскую тюрьму, нуждается в психологической и физической реабилитации", - отметила Денисова.
Она отметила, что к такому выводу пришел консилиум врачей, созданный при омбудсмане Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили.
"У него наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия, которые невозможно вылечить в условиях тюрьмы. Поэтому состояние здоровья Михеила постоянно ухудшается", - написала Денисова.
Также консилиум врачей показал, что существенных изменений в методологии лечения, на которых настаивала народный защитник Грузии Нино Ломджария, нет. По ее словам, в большинстве случаев Саакашвили получает лишь медикаментозную терапию без психологической и физической реабилитации.
Она обратилась к министру юстиции Грузии обеспечить предоставление квалифицированной психологической и физической реабилитации гражданину Украины Михеилу Саакашвили
"Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права Михеила Саакашвили на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленные 2 статьей Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - добавила украинский омбудсман.
- Напомним, 1 октября 2021 года премьер Грузии заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября 2021 года стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября 2021 года Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 20 ноября 2021 года Саакашвили прекратил голодовку.
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