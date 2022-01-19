Состояние Саакашвили ухудшается, он нуждается в психологической и физической реабилитации, - Денисова

Об этом она сообщила в Facebook.

"Гражданин Украины, Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михеил Саакашвили, которого принудительно перевели из военного госпиталя в Гори в руставскую тюрьму, нуждается в психологической и физической реабилитации", - отметила Денисова.

Она отметила, что к такому выводу пришел консилиум врачей, созданный при омбудсмане Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили.

"У него наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия, которые невозможно вылечить в условиях тюрьмы. Поэтому состояние здоровья Михеила постоянно ухудшается", - написала Денисова.

Также консилиум врачей показал, что существенных изменений в методологии лечения, на которых настаивала народный защитник Грузии Нино Ломджария, нет. По ее словам, в большинстве случаев Саакашвили получает лишь медикаментозную терапию без психологической и физической реабилитации.

Она обратилась к министру юстиции Грузии обеспечить предоставление квалифицированной психологической и физической реабилитации гражданину Украины Михеилу Саакашвили

"Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права Михеила Саакашвили на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленные 2 статьей Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - добавила украинский омбудсман.

