Об этом сообщает минобороны Великобритании в твиттере.

Отмечается, что состояние медобеспечения российских военных значительно ухудшилось. Об этом свидетельствует, что некоторым мобилизованным российским резервистам было приказано самостоятельно закупать средства первой медицинской помощи. Кроме того, им посоветовали использовать женские средства гигиены, поскольку они являются экономически более выгодным решением.

Также некоторые российские солдаты получили современные турникеты западного образца, однако разместили их на своем снаряжении с помощью кабельных стяжек, а не предоставляемых липучек. Вероятно, так поступают из-за высокой вероятности угона этого оборудования и его дефицитности. Однако такое крепление турникетов к своему снаряжению почти делает невозможным их своевременное применение для остановки кровотечения на поле боя.

"Отсутствие уверенности российских войск в достаточном медицинском обеспечении почти наверняка способствует ухудшению морального положения и отсутствия желания начать наступательные операции во многих подразделениях в Украине", - говорится в сообщении.

Ранее британские разведчики сообщали , что с начала мобилизации из России сбежало больше россиян, чем было привлечено к вторжению в Украину в феврале.