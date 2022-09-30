Состояние медицинского обеспечения армии РФ ухудшается, солдаты имеют низкие знания по оказанию первой медпомощи, - британская разведка
Российская армия вынуждена пользоваться женскими средствами гигиены для оказания медицинской помощи, что свидетельствует об ухудшении состояния медицинского обеспечения
Об этом сообщает минобороны Великобритании в твиттере.
Отмечается, что состояние медобеспечения российских военных значительно ухудшилось. Об этом свидетельствует, что некоторым мобилизованным российским резервистам было приказано самостоятельно закупать средства первой медицинской помощи. Кроме того, им посоветовали использовать женские средства гигиены, поскольку они являются экономически более выгодным решением.
Также некоторые российские солдаты получили современные турникеты западного образца, однако разместили их на своем снаряжении с помощью кабельных стяжек, а не предоставляемых липучек. Вероятно, так поступают из-за высокой вероятности угона этого оборудования и его дефицитности. Однако такое крепление турникетов к своему снаряжению почти делает невозможным их своевременное применение для остановки кровотечения на поле боя.
"Отсутствие уверенности российских войск в достаточном медицинском обеспечении почти наверняка способствует ухудшению морального положения и отсутствия желания начать наступательные операции во многих подразделениях в Украине", - говорится в сообщении.
- Ранее британские разведчики сообщали , что с начала мобилизации из России сбежало больше россиян, чем было привлечено к вторжению в Украину в феврале.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.57
Покупка 40.57Продажа 41.57
-
EUR
Покупка 39.12Продажа 40.26
- Актуальное
- Важное