Состояние Маска выросло на $25 млрд и достигло $255,2 млрд
Рост состояния Илона Маска произошел после того, как акции Tesla 25 октября выросли на 9,75%, а капитализация компании впервые достигла $1 трлн. Tesla стала одной из пяти компаний (кроме Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet), чья рыночная стоимость превысила $1 трлн.
Состояние основателя компании Tesla Илона Маска выросло на $25,6 млрд (11,13%), достигнув отметки $255,2 млрд.
Такие данные зафиксированы в обновляющемся в режиме реального времени рейтинге миллиардеров Forbe s.
При этом аналогичный рейтинг Bloomberg показывает, что рост состояния Маска составил $36,2 млрд, а его состояние после этого выросло до $289 млрд.
В обоих рейтингах Маск сейчас находится на первом месте. После него следуют предприниматель, основатель Amazon Джефф Безос и президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернард Арно с семьей.
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