Состояние Маска выросло на $25 млрд и достигло $255,2 млрд

Состояние основателя компании Tesla Илона Маска выросло на $25,6 млрд (11,13%), достигнув отметки $255,2 млрд.



Такие данные зафиксированы в обновляющемся в режиме реального времени рейтинге миллиардеров Forbe s.



При этом аналогичный рейтинг Bloomberg показывает, что рост состояния Маска составил $36,2 млрд, а его состояние после этого выросло до $289 млрд.



В обоих рейтингах Маск сейчас находится на первом месте. После него следуют предприниматель, основатель Amazon Джефф Безос и президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернард Арно с семьей.

