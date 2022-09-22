Об этом он сообщил на брифинге в Media Center Ukraine.

По словам Мацокин, сейчас электричество в городе полностью отсутствует, а газ есть только в одном районе, охватывающем около 20% населения.

"Газ поступает настолько плохо, что чтобы вскипятить чайник, нужно потратить 20 минут", - сказал замглавы города.

Водопровод и канализация тоже не работают. По его словам, восстановление водопровода будет возможно только после восстановления электричества, а пока люди вынуждены спасаться, набирая воду из колодцев.

Мацокин отметил, что на сегодняшний день разрушены 90% многоэтажек в центре города, поэтому речь идет в основном о возобновлении коммуникаций в частном секторе.

"Люди в центре Изюма вообще не живут", – сказал он во время брифинга.

Мацокин отметил, что в настоящее время в городе проживает от 15 до 17 тысяч человек, среди которых почти полторы тысячи – дети. Из-за отсутствия постоянной связи и интернета дети не могут участвовать в образовательных программах.

Несмотря на это, заммэра отметил, что гуманитарная ситуация в городе стабильная, все районы обеспечены продуктами и гуманитарными грузами.

11 сентября ВСУ освободили город Изюм Харьковской области, который был оккупирован с 1 апреля.

Ранее мэр уже рассказывал о состоянии инфраструктуры в Изюме.

Заммэра также сообщил, что массовые захоронения есть еще по меньшей мере в трех местах.

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