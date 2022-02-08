"Состояние коррупции дошло до уровня мародерства": политик Кузык о деле нардепа-"слуги" Кузьминых
Политик Петр Кузык считает получение 558 тыс. грн взятки нардепом от "Слуги Народа" Сергеем Кузьминым мародерством
Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"Обворовывать свой народ - позорно, но совершать такие действия во время пандемии и войны - есть определение "мародерство". Хорошо было бы по тем же законам войны и реагировать на это. Это не о нашей стране. Не удивляемся ни суммам, ни тому, что чиновники реально обворовывают на медицинских препаратах и оборудовании", - отметил Кузик.
По его мнению, в цивилизованной стране за одну утечку такой информации - министр подал бы в отставку, а народный депутат лишился своего мандата.
"У нас, как это назвал участник процесса, ожидаемо - шоу. Меня удивило, что народный депутат, серьезное важное лицо, на вопрос "Где он находился?" - говорит "Отследите мой Facebook". Агрументация обвиняемого в серьезном уголовном правонарушении - на детском уровне. Тон, которым это было озвучено, говорит о том, что все уже "порешали". Это сегодня отражение нашей властной системы. Я не удивлюсь, что эта вертикаль идет выше министра - эти денежные коррупционные потоки, которые оседали и оседают в карманах. чиновников. Состояние коррупции дошло до уровня мародерства", - подытожил политик.
- Напомним, что 28 января детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Кузьминых.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги Народа" Сергею Кузьминых, которого детективы НАБУ задержали на взятке 28 января.
- Кузьминых проигнорировал три вызова в прокуратуру.
- НАБУ опубликовало фрагменты материалов по делу Кузьминых, подозреваемого в получении более полумиллиона гривен взятки.
- Нардеп от партии "Слуга Народа" Сергей Кузьминых попросил временно исключить его из числа членов фракции с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало повестку о вызове народного депутата Сергея Кузьминых, которого разоблачили на взятке более полумиллиона гривен, и объявило его в розыск.
- Сергей Кузьминых заявил, что не получал повестку на допрос в НАБУ.
- 7 февраля НАБУ и САП задержали нардепа-слугу Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн взятки.
- 8 февраля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не избрал меру пресечения нардепу Сергею Кузьминых, заседание перенесли на 11 февраля.
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