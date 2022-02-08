"Состояние коррупции дошло до уровня мародерства": политик Кузык о деле нардепа-"слуги" Кузьминых

Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"Обворовывать свой народ - позорно, но совершать такие действия во время пандемии и войны - есть определение "мародерство". Хорошо было бы по тем же законам войны и реагировать на это. Это не о нашей стране. Не удивляемся ни суммам, ни тому, что чиновники реально обворовывают на медицинских препаратах и оборудовании", - отметил Кузик.



По его мнению, в цивилизованной стране за одну утечку такой информации - министр подал бы в отставку, а народный депутат лишился своего мандата.



"У нас, как это назвал участник процесса, ожидаемо - шоу. Меня удивило, что народный депутат, серьезное важное лицо, на вопрос "Где он находился?" - говорит "Отследите мой Facebook". Агрументация обвиняемого в серьезном уголовном правонарушении - на детском уровне. Тон, которым это было озвучено, говорит о том, что все уже "порешали". Это сегодня отражение нашей властной системы. Я не удивлюсь, что эта вертикаль идет выше министра - эти денежные коррупционные потоки, которые оседали и оседают в карманах. чиновников. Состояние коррупции дошло до уровня мародерства", - подытожил политик.





Напомним, что 28 января детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Кузьминых.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги Народа" Сергею Кузьминых, которого детективы НАБУ задержали на взятке 28 января.

Кузьминых проигнорировал три вызова в прокуратуру.

НАБУ опубликовало фрагменты материалов по делу Кузьминых, подозреваемого в получении более полумиллиона гривен взятки.

Нардеп от партии "Слуга Народа" Сергей Кузьминых попросил временно исключить его из числа членов фракции с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана.

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало повестку о вызове народного депутата Сергея Кузьминых, которого разоблачили на взятке более полумиллиона гривен, и объявило его в розыск.

Сергей Кузьминых заявил, что не получал повестку на допрос в НАБУ.

7 февраля НАБУ и САП задержали нардепа-слугу Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн взятки.

8 февраля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не избрал меру пресечения нардепу Сергею Кузьминых, заседание перенесли на 11 февраля.