Об этом генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил в facebook .

"Сегодня вернулись к стабилизационным графикам в Киеве. Состояние энергосетей контролируемое. Однако следует учитывать, что эта стабильность системы достаточно хрупкая, и на нее влияют не только атаки, но и наше с вами потребление", - заявил Коваленко.

Он также попросил граждан "не включать в розетку сразу все, что есть в квартире, особенно сейчас, когда все готовятся отмечать праздники".

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Кроме этого, Коваленко, в частности, подчеркнул, что энергетики сделали невероятное, чтобы киевляне имели возможность быть со светом и теплом в 2023 году.

"Теперь мы должны сделать так, чтобы пиковая нагрузка не обернулась для нас тьмой. Давайте поможем энергосистеме. Будем энергоответственны", - призвал гендиректор YASNO.

Напомним, глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что в результате массированной ракетной атаки на Украину 29 декабря зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, поэтому возможны аварийные отключения света.

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