"Состояние энергосетей контролируемое": в YASNO заявили о возвращении к стабилизационным графикам в Киеве
Киев вернулся к стабилизационным графикам отключения света, в то же время энергетики призывают потреблять электричество ответственно, чтобы пиковая нагрузка не обернулась тьмой
Об этом генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил в facebook .
"Сегодня вернулись к стабилизационным графикам в Киеве. Состояние энергосетей контролируемое. Однако следует учитывать, что эта стабильность системы достаточно хрупкая, и на нее влияют не только атаки, но и наше с вами потребление", - заявил Коваленко.
Он также попросил граждан "не включать в розетку сразу все, что есть в квартире, особенно сейчас, когда все готовятся отмечать праздники".
Читайте також: В Киеве Starlink обеспечивают критическую инфраструктуру, - советник Кличко
Кроме этого, Коваленко, в частности, подчеркнул, что энергетики сделали невероятное, чтобы киевляне имели возможность быть со светом и теплом в 2023 году.
"Теперь мы должны сделать так, чтобы пиковая нагрузка не обернулась для нас тьмой. Давайте поможем энергосистеме. Будем энергоответственны", - призвал гендиректор YASNO.
- Напомним, глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что в результате массированной ракетной атаки на Украину 29 декабря зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, поэтому возможны аварийные отключения света.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.67
- Актуальное
- Важное