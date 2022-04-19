Состоялся пятый обмен пленными, домой вернулись 76 украинцев, - Верещук
Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что сегодня, 19 апреля, состоялся уже пятый обмен пленными между Украиной и Россией
Об этом Ирина Верещук написала в Telegram.
"Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц. Это был пятый обмен пленными. Всего 76 человек", - сообщила Верещук.
- Напомним, что 14 апреля Украина и РФ провели четвертый обмен военнопленными. Домой возвращаются 5 украинских офицеров, 17 рядовых военных и 8 гражданских жителей
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