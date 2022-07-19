Состоялся очередной обмен телами погибших военных: Украина вернула останки еще 45 защитников
Продолжается обмен погибшими между Украиной и Россией – останки еще 45 украинских защитников вернулись домой
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Тела еще 45 своих защитников Украина получила возможность похоронить, как положено. При сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко и силовым структурам Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции, состоялся очередной обмен с Россией телами погибших военных.
Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается.
- 12 июля в ходе очередного обмена погибшими между Украиной и Россией удалось вернуть еще 30 погибших украинских защитников.
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