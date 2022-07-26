Состоялся очередной обмен телами погибших военных между Украиной и РФ: домой вернули 25 павших защитников

Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что операция "проводилась при содействии уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести Олега Котенко и других силовых структур Украины" .

Процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, неделю назад прошел очередной обмен телами погибших военных: Украина вернула останки еще 45 защитников

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