Состоялся очередной обмен телами погибших военных между Украиной и РФ: домой вернули 25 павших защитников
Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных, Украина вернула тела еще 25 своих защитников
Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отмечается, что операция "проводилась при содействии уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести Олега Котенко и других силовых структур Украины" .
Процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
- Напомним, неделю назад прошел очередной обмен телами погибших военных: Украина вернула останки еще 45 защитников
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