Об этом сегодня, 16 августа, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в телеграмме.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 19 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенко и ряду силовых структур Украины", - пишет пресс-служба.

Также отмечается, что процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.