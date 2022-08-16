Состоялся очередной обмен телами погибших военных между Украиной и РФ: домой вернули 19 павших героев
Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных, Украина вернула тела еще 19 своих защитников
Об этом сегодня, 16 августа, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в телеграмме.
"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 19 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенко и ряду силовых структур Украины", - пишет пресс-служба.
Также отмечается, что процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
- Напомним, что 26 июля состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных, Украина вернула тела еще 25 своих защитников
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