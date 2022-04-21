Состоялся очередной обмен пленными с РФ – домой едут 10 военных и 9 гражданских украинцев
В четверг, 21 апреля, состоялся очередной обмен пленными. Домой возвращаются 19 украинцев
Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских", – говорится в сообщении.
Верещук отметила, что в этот раз среди уволенных есть раненые, и это очень важно. Теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации. Следовательно, с начала полномасштабного вторжения оккупанта, Россия и Украина совершили уже шесть обменов пленными.
- 16 апреля Ирина Верещук сообщала, что в российском плену более тысячи украинцев, однако их не будут обменивать на военных, потому что это запрещено Женевской конвенцией.
- Также писали, что россиянам приказали убить всех пленных украинских воинов в Попасной. Об этом стало известно из перехваченного разведчиками ВСУ разговора оккупантов.
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