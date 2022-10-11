Состоялось заседание Ставки Главнокомандующего: что обсуждали
Сегодня, 11 октября, состоялось заседание Ставки Главнокомандующего, где обсуждали, в частности, ситуацию на фронте.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграмме .
Как сообщает президент, на Ставке оспорили ситуацию на фронте, качественную работу ВСУ и дальнейшую деоккупацию украинских территорий.
Кроме того, министр МВД Денис Монастырский отчитался о ликвидации последствий ракетных ударов РФ по Украине и защите объектов критической инфраструктуры.
"Состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Рассмотрели ряд важных вопросов. Прежде всего обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений ВСУ, защищающих наше небо. Обсудили шаги дальнейшей деоккупации украинских территорий. О том, как происходит ликвидация разрушений, нанесенных ракетными а также о защите объектов критической инфраструктуры доложил министр внутренних дел Денис Монастырский. Напоследок обсудили подготовку нашей армии к зиме", – говорится в сообщении Владимира Зеленского.
- К слову, Зеленский обратился к украинцам из-за массированных ракетных обстрелов РФ по территории Украины
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