Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграмме .

Как сообщает президент, на Ставке оспорили ситуацию на фронте, качественную работу ВСУ и дальнейшую деоккупацию украинских территорий.

Кроме того, министр МВД Денис Монастырский отчитался о ликвидации последствий ракетных ударов РФ по Украине и защите объектов критической инфраструктуры.

"Состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Рассмотрели ряд важных вопросов. Прежде всего обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений ВСУ, защищающих наше небо. Обсудили шаги дальнейшей деоккупации украинских территорий. О том, как происходит ликвидация разрушений, нанесенных ракетными а также о защите объектов критической инфраструктуры доложил министр внутренних дел Денис Монастырский. Напоследок обсудили подготовку нашей армии к зиме", – говорится в сообщении Владимира Зеленского.

К слову, Зеленский обратился к украинцам из-за массированных ракетных обстрелов РФ по территории Украины