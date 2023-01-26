Состоялось первое заседание "финансового Рамштайна": подробности

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он озвучил перед международными партнерами ключевые задачи:

Обеспечение прогнозируемой, ритмичной бюджетной поддержки в 2023 году.

"У нас есть €18 млрд от ЕС и почти $10 млрд от США. Рассчитываем профинансировать разницу дефицита с помощью МВФ", - отметил Шмигаль.

Спланировать и обеспечить начало обновления Украины.

"Для этого правительство определило 4 приоритета: восстановление энергетики, гуманитарное разминирование, восстановление жилья, критической и социальной инфраструктуры", - подчеркнул глава правительства.

Координация финансовых инструментов поддержки экономики и частного сектора (страхование военных рисков, государственно-частное партнерство, помощь в финансировании проектов поддержки малого бизнеса).

Следует отметить, что 12 октября 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о создании "финансового Рамштайна".

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