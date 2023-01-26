Состоялось первое заседание "финансового Рамштайна": подробности
В четверг, 26 января, Украина провела с международными партнерами первое заседание "финансового Рамштайна" в онлайн-формате
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он озвучил перед международными партнерами ключевые задачи:
- Обеспечение прогнозируемой, ритмичной бюджетной поддержки в 2023 году.
"У нас есть €18 млрд от ЕС и почти $10 млрд от США. Рассчитываем профинансировать разницу дефицита с помощью МВФ", - отметил Шмигаль.
- Спланировать и обеспечить начало обновления Украины.
"Для этого правительство определило 4 приоритета: восстановление энергетики, гуманитарное разминирование, восстановление жилья, критической и социальной инфраструктуры", - подчеркнул глава правительства.
- Координация финансовых инструментов поддержки экономики и частного сектора (страхование военных рисков, государственно-частное партнерство, помощь в финансировании проектов поддержки малого бизнеса).
Следует отметить, что 12 октября 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о создании "финансового Рамштайна".
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