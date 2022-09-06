Состоялось определенное продвижение ВСУ в Луганской области, - Гайдай
Украинские военные продвинулись на несколько сотен метров в глубь Луганской области
Об этом в эфире Эспрессо заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Луганская область держится. Несколько сотен метров за вчерашний день добавилось, что наши военные контролируют. Были отбиты атаки и произошло определенное продвижение. Там закрепились наши защитники", - сказал он.
Гайдай добавил, что огромное количество "хлопка" произошло на территории зданий, которые занимали оккупанты.
"Это склады БК, техника и личный состав. За прошедшую неделю россияне потеряли 400 человек личного состава в разных местах и где-то около сотни единиц находившейся там техники. Надеюсь, в ближайшее время, мы услышим еще хорошие новости от наших защитников", - подытожил руководитель ОВА.
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