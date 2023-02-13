Об этом сообщает Еспресо.TV.

В понедельник, 13 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги УЕФА, по итогам которого соперником "Руха" стал "Милан". Клубы определят четвертьфиналиста 28 февраля, чтобы 1 марта в Италии.

Львовяне – последний представитель Украины в турнире. "Шахтер" выбыл из Лиги УЕФА в 1/16 финала, где уступил хорватскому "Гайдуку".

Жеребьевка 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА

"Милан" (Италия) - "Движение" (Украина)

"Барселона" (Испания) – АЗ (Нидерланды)

"Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия)

"Атлетико" (Испания) - "Генк" (Бельгия)

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – ПСЖ (Франция)

"Гайдук" (Хорватия) – "Манчестер Сити" (Англия)

"Спортинг" (Португалия) – "Аякс" (Нидерланды)

"Реал" (Испания) – "Зальцбург" (Австрия)