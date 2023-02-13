Состоялась жеребьевка 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА: "Рух" сыграет с "Миланом"
В 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА львовский "Рух" встретится с итальянским "Миланом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В понедельник, 13 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги УЕФА, по итогам которого соперником "Руха" стал "Милан". Клубы определят четвертьфиналиста 28 февраля, чтобы 1 марта в Италии.
Львовяне – последний представитель Украины в турнире. "Шахтер" выбыл из Лиги УЕФА в 1/16 финала, где уступил хорватскому "Гайдуку".
Жеребьевка 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА
"Милан" (Италия) - "Движение" (Украина)
"Барселона" (Испания) – АЗ (Нидерланды)
"Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия)
"Атлетико" (Испания) - "Генк" (Бельгия)
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – ПСЖ (Франция)
"Гайдук" (Хорватия) – "Манчестер Сити" (Англия)
"Спортинг" (Португалия) – "Аякс" (Нидерланды)
"Реал" (Испания) – "Зальцбург" (Австрия)
- 8 февраля в 1/16 финала юношеской Лиги УЕФА "Рух" победил другой миланский клуб - "Интер".
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