Состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги наций
В полуфинале Лиги наций в июне 2023 г. Испания встретится с Италией, а Нидерланды сыграют с Хорватией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В среду, 25 января, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка финальной части Лиги наций, в которой выступят четыре сильнейшие команды турнира.
По его итогам сформировались полуфинальные пары Испания – Италия и Нидерланды – Хорватия.
Решающие матчи Лиги наций будут принимать Нидерланды. Полуфиналы состоятся 14 и 15 июня, матч за третье место и финал – 18 июня.
Украина по итогам нынешнего розыгрыша Лиги наций осталась во втором дивизионе. Наша команда уступила в борьбе за путевку в сильнейшую лигу Шотландии и опередила Ирландию и Армению.
Победитель Лиги наций определится в третий раз. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м – Франция.
- 27 сентября 2022 года сборная Украины сыграла вничью против Шотландии в 6-м туре Лиги наций и не смогла выйти в элитный дивизион турнира.
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