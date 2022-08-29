Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"До 2019 года в Украину приезжали делегации НАТО, смотрели свои бумаги и формально определяли внедренные стандарты для Украины. Сейчас состоялась интеграция Украины в западную оборонную систему", - отметил Ващук.

По словам дипломата, первой провозвестницей была президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Еще в начале войны она сказала об украинцах: "Вы являетесь одними из нас". Произошел большой психологический перелом среди руководителей западного мира", - подчеркнул Ващук.

24 августа президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине почти на $3 млрд.

Также в государственный бюджет Украины 24 августа поступило 3 из 4,5 млрд долларов безвозвратной грантовой помощи от США, которую они обещали ранее.

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