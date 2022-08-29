Состоялась интеграция Украины в западную оборонную систему, - дипломат Ващук
Дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине, бизнес-омбудсмен Украины Роман Ващук отметил, что за шесть месяцев войны произошло перевооружение украинской армии современными видами оружия стран НАТО
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"До 2019 года в Украину приезжали делегации НАТО, смотрели свои бумаги и формально определяли внедренные стандарты для Украины. Сейчас состоялась интеграция Украины в западную оборонную систему", - отметил Ващук.
По словам дипломата, первой провозвестницей была президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
"Еще в начале войны она сказала об украинцах: "Вы являетесь одними из нас". Произошел большой психологический перелом среди руководителей западного мира", - подчеркнул Ващук.
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