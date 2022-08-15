Составляющая системы "Е-ветеран": заработал реестр предоставлятелей услуг по психологической реабилитации
В Министерстве по делам ветеранов Украины заработал реестр услуг по психологической реабилитации для ветеранов и их семей
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины .
Как говорится в сообщении, у Минветеранов заработал реестр поставщиков услуг по психологической реабилитации для ветеранов и членов их семей, составляющий систему информационных сервисов "Е-ветеран".
"Реестр станет одним из инструментов решения глобального вопроса – создание действенной системы психологической реабилитации защитников и защитниц и членов их семей, являющихся одним из приоритетных направлений Минветеранов", - пишет прессслужба.
Как отмечают в Минветеранов, теперь юридические лица независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, физические лица-предприниматели, осуществляющие деятельность на основании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, и которые хотят сотрудничать с Минветеранов в части предоставления услуг по психологической реабилитации. , смогут подавать документы и заявления в электронной форме непосредственно в Реестр. Это значительно упрощает данную процедуру.
Также предполагается, что реестр повысит качество предоставления услуг и ответственность специалистов за соблюдением соответствующих требований, в частности, по их квалификации.
С перечнем субъектов предоставления услуг по психологической реабилитации можно ознакомиться на сайте .
- Ранее сообщалось , что в Украине планируют запустить мобильное приложение "Е-ветеран", которое будет предоставлять информацию о получении психологической реабилитации, санаторно-курортного лечения и территориальных подразделениях Минветеранов.
- Министерство по делам ветеранов инициирует введение Института ветеранского омбудсмена.
- 30 психологов из структур Министерства внутренних дел начали обучение у специалистов израильской организации Israel Trauma Coalition.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.02
Покупка 39.02Продажа 39.83
-
EUR
Покупка 39.62Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное