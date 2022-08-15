Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины .

Как говорится в сообщении, у Минветеранов заработал реестр поставщиков услуг по психологической реабилитации для ветеранов и членов их семей, составляющий систему информационных сервисов "Е-ветеран".

"Реестр станет одним из инструментов решения глобального вопроса – создание действенной системы психологической реабилитации защитников и защитниц и членов их семей, являющихся одним из приоритетных направлений Минветеранов", - пишет прессслужба.

Как отмечают в Минветеранов, теперь юридические лица независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, физические лица-предприниматели, осуществляющие деятельность на основании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, и которые хотят сотрудничать с Минветеранов в части предоставления услуг по психологической реабилитации. , смогут подавать документы и заявления в электронной форме непосредственно в Реестр. Это значительно упрощает данную процедуру.

Также предполагается, что реестр повысит качество предоставления услуг и ответственность специалистов за соблюдением соответствующих требований, в частности, по их квалификации.

С перечнем субъектов предоставления услуг по психологической реабилитации можно ознакомиться на сайте .

Ранее сообщалось , что в Украине планируют запустить мобильное приложение "Е-ветеран", которое будет предоставлять информацию о получении психологической реабилитации, санаторно-курортного лечения и территориальных подразделениях Минветеранов.

Министерство по делам ветеранов инициирует введение Института ветеранского омбудсмена.

30 психологов из структур Министерства внутренних дел начали обучение у специалистов израильской организации Israel Trauma Coalition.

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