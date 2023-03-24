Сосредоточились на восстановлении разрушенного Россией: Зеленский встретился с делегацией Всемирного банка
Владимир Зеленский в пятницу, 24 марта, встретился с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде
О подробностях встречи Зеленский упомянул в своем вечернем обращении.
"Встретился сегодня с делегацией Всемирного банка. Ни дня не теряем для международных контактов, на всех уровнях работаем. Обсудили действующие программы поддержки для Украины, перспективные новые. Конечно, сосредоточились на восстановлении - на всем том, что нужно сделать во многих украинских городах и селах , подвергшихся террористическим ударам оккупанта", – сказал он, уточнив, что речь шла, в частности, о жилых домах и социальной инфраструктуре.
Как добавили в Офисе президента, Владимир Зеленский во время встречи с делегацией Всемирного банка поблагодарил за беспрецедентную поддержку, которую этот институт оказывает Украине во времена полномасштабного российского вторжения.
"Мы благодарны за то количество программ, которые Всемирный банк реализует в Украине, особенно после начала полномасштабной войны. Мы благодарим за вашу готовность приходить на помощь даже в условиях военных вызовов", – сказал Владимир Зеленский.
Отдельное внимание на переговорах было уделено обеспечению финансирования донорами при координации Всемирного банка проектов по восстановлению Украины. Речь шла прежде всего о восстановлении в сферах транспортной инфраструктуры, электроэнергетики и здравоохранения, а также образования.
Кроме того, Зеленский особо отметил важность реализации программ по страхованию бизнеса в Украине, что особенно актуально в контексте создания рабочих мест.
- Сегодня, 24 марта, Владимир Зеленский принял участие в церемонии выпуска офицеров в Киевском институте Национальной гвардии
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