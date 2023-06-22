"Сосредоточились на содержании решения НАТО": Кулеба обсудил со Столтенбергом перспективы вступления Украины в Альянс
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил содержание решения саммита Альянса в Вильнюсе по поводу перспективы членства Украины
Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter.
Кулеба подчеркнул, что МИД тесно сотрудничает с генеральным секретарем Столтенбергом и столицами стран НАТО, чтобы саммит в Вильнюсе был успешен.
"Мы полностью сосредоточились на возможном содержании решения НАТО о перспективе членства Украины. Украина является активом НАТО; мы сделаем его более сильным", – отметил глава МИД.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.
В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".
10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .
13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.
15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.
16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО .
20 июня стало известно, что Франция сменила позицию и намерена поддержать вступление Украины в НАТО после завершения войны с Россией. https://espreso.tv/frantsiya-zminila-pozitsiyu-ta-pidtrimuvatime-vstup-ukraini-do-nato-le-monde
21 июня Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил , что страна предоставит поддержку Украине для вступления по упрощенной процедуре в Альянс.
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