Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter.

Кулеба подчеркнул, что МИД тесно сотрудничает с генеральным секретарем Столтенбергом и столицами стран НАТО, чтобы саммит в Вильнюсе был успешен.

"Мы полностью сосредоточились на возможном содержании решения НАТО о перспективе членства Украины. Украина является активом НАТО; мы сделаем его более сильным", – отметил глава МИД.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил содержание решения саммита Альянса в Вильнюсе по поводу перспективы членства Украины

Что известно о вступлении Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .

13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.

16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО .

20 июня стало известно, что Франция сменила позицию и намерена поддержать вступление Украины в НАТО после завершения войны с Россией. https://espreso.tv/frantsiya-zminila-pozitsiyu-ta-pidtrimuvatime-vstup-ukraini-do-nato-le-monde

21 июня Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил , что страна предоставит поддержку Украине для вступления по упрощенной процедуре в Альянс.