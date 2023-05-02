Об этом сообщает аналитический портал GMK Center .

Основная часть инвестиций будет касаться внедрения технологий "зеленого" водорода и солнечной энергетики. Согласно годовому отчету Ferrexpo за 2022 год, это число отражает общие капитальные затраты на значительную модернизацию горнодобывающих, перерабатывающих и логистических операций Группы по производству железорудных окатышей с нулевыми выбросами. Эти вложения состоятся в течение следующих 27 лет (2023-2050) на украинских активах группы.

Ожидается, что путь декарбонизации группы обеспечит сокращение выбросов примерно на 35 миллионов тонн к 2050 году. Общие расходы Группы на сокращение выбросов углерода оцениваются в 145 долларов США за тонну углекислого газа. Стоимость сокращения выбросов оценивается на основе чистой текущей стоимости. Согласно годовому отчету, более 80% оценочных капитальных затрат на декарбонизацию связаны с внедрением технологий "зеленого" водорода и строительством объектов возобновляемой энергетики. Между тем, компания собирается полагаться на чистую электроэнергию, поступающую непосредственно из украинской сети.