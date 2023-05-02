"Сосредоточенные на будущем": Ferrexpo планирует инвестировать в украинские активы более $3,3 млрд
Швейцарская компания Ferrexpo с активами в Полтавской области объявила о намерении инвестировать в украинские активы более 3,3 миллиарда долларов США для внедрения экологических инициатив
Об этом сообщает аналитический портал GMK Center .
Основная часть инвестиций будет касаться внедрения технологий "зеленого" водорода и солнечной энергетики. Согласно годовому отчету Ferrexpo за 2022 год, это число отражает общие капитальные затраты на значительную модернизацию горнодобывающих, перерабатывающих и логистических операций Группы по производству железорудных окатышей с нулевыми выбросами. Эти вложения состоятся в течение следующих 27 лет (2023-2050) на украинских активах группы.
Ожидается, что путь декарбонизации группы обеспечит сокращение выбросов примерно на 35 миллионов тонн к 2050 году. Общие расходы Группы на сокращение выбросов углерода оцениваются в 145 долларов США за тонну углекислого газа. Стоимость сокращения выбросов оценивается на основе чистой текущей стоимости. Согласно годовому отчету, более 80% оценочных капитальных затрат на декарбонизацию связаны с внедрением технологий "зеленого" водорода и строительством объектов возобновляемой энергетики. Между тем, компания собирается полагаться на чистую электроэнергию, поступающую непосредственно из украинской сети.
"Мы сосредоточены на будущем, благодаря которому мы можем поставлять высококачественную железную руду с низким уровнем выбросов для мировой сталелитейной промышленности, ставя таким образом Украину в авангард перехода на зеленую сталь", - сказал Джим Норт, главный исполнительный директор Ferrexpo.
- Как ранее сообщал GMK Center , Ferrexpo рассчитывает достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Для достижения этой цели компания планирует поэтапно внедрять новейшие технологии, включая аккумуляторные электросъемные самосвалы, электрические беспилотные самосвалы, строительство собственных солнечных электростанций.
- В 2022 году компания Ferrexpo уплатила более 6,3 млрд гривен налогов в бюджеты Украины разных уровней. Несмотря на войну Ferrexpo в 2022 году инвестировала более 161 млн долларов США в украинские активы. В 2021 году доля Ferrexpo в общей сумме инвестиций промышленности страны составила 5,2%.
- Компания также стала одним из крупнейших экспортеров Украины за 2022 год.
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