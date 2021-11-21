"Соскучился по своим детям". В Варшаве 34-летний украинец вошел в школу и поцеловал девочку

Он погладил ребенка по голове и поцеловать его в лоб. Задержанный пришел в школу по улице Цетжевя в варшавском районе Влохи. Об этом со ссылкой на Dziennik.pl передает Еспресо.TV .



Следователям мужчина объяснил, что "тосковал по своим детям", которые остались в Украине.



За совершенное преступление ему грозит до одного года лишения свободы.



Инцидент произошел в школьной раздевалке.





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