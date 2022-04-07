Сорванные зеленые коридоры, вероятность каждого следующего рейса все ниже: Гайдай призывает луганчан эвакуироваться, пока есть возможность

Об этом глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, из городков Попасная и Горное не удалось эвакуировать никого из-за нарушения оккупантами условленного "режима тишины".



"Гуманитарный коридор нам они согласовали, но "режима тишины" не соблюдали. Местные жители хотят остаться в живых, но "русский мир" лишает людей этой мечты. Попробуем спасти их в следующий раз", - комментирует Гайдай.



Кроме того, глава ОГА в очередной раз отмечает необходимость эвакуироваться, пока осталось железнодорожное сообщение между городами.



"С каждым днем спасать жизнь мирного населения становится все труднее. Сегодня поездом из Новозолотаривки вывезено 85 северодончан, 391 лисичанин и 15 рубижан. Вероятность каждого следующего рейса все ниже и ниже", - добавляет Гайдай.



Кроме того сообщается, что из Северодонецка на железнодорожные вокзалы Донбасса выехали 170 человек, из Кременной – 150.

Еще 150 кремничан эвакуировались на собственном транспорте.

Из Лисичанска в направлении Днепра – 370.



По словам Гайдая, желающих уехать очень много. Стало известно, что шесть эвакуационных автобусов в Днепр заполнены до отказа.

"Люди готовы были ехать стоя, чтобы выжить", – добавляет он.

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