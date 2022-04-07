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Сорванные зеленые коридоры, вероятность каждого следующего рейса все ниже: Гайдай призывает луганчан эвакуироваться, пока есть возможность

7 апреля, 2022 четверг
19:11
война с Россией

Российские захватчики срывают зеленые коридоры и ведут обстрелы во время оговоренного "режима тишины", вероятность каждого следующего эвакуационного рейса все ниже

Об этом глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, из городков Попасная и Горное не удалось эвакуировать никого из-за нарушения оккупантами условленного "режима тишины".

"Гуманитарный коридор нам они согласовали, но "режима тишины" не соблюдали. Местные жители хотят остаться в живых, но "русский мир" лишает людей этой мечты. Попробуем спасти их в следующий раз", - комментирует Гайдай.

Кроме того, глава ОГА в очередной раз отмечает необходимость эвакуироваться, пока осталось железнодорожное сообщение между городами.

"С каждым днем спасать жизнь мирного населения становится все труднее. Сегодня поездом из Новозолотаривки вывезено 85 северодончан, 391 лисичанин и 15 рубижан. Вероятность каждого следующего рейса все ниже и ниже", - добавляет Гайдай.

Кроме того сообщается, что из Северодонецка на железнодорожные вокзалы Донбасса выехали 170 человек, из Кременной – 150.
Еще 150 кремничан эвакуировались на собственном транспорте.
Из Лисичанска в направлении Днепра – 370.

По словам Гайдая, желающих уехать очень много. Стало известно, что шесть эвакуационных автобусов в Днепр заполнены до отказа.
"Люди готовы были ехать стоя, чтобы выжить", – добавляет он.

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Новости
эвакуация
Попасна
Рубежное
Сергей Гайдай
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