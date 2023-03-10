Об этом сообщает сайт ГПСУ .

"Аэроразведчики Луганского пограничного отряда обнаружили вражескую бронетехнику, которая двигалась обстреливать позиции Сил обороны Украины. Пограничники в режиме реального времени пригласили огонь артиллерии одной из механизированных бригад ВСУ. Точным ударом артиллеристов вражеская техника уничтожена", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале прессслужба ГПСУ уточнила, что в результате попадания в российский танк оторвало башню.

"У российского танка сорвало башню от совместной работы аэроразведки ГПСУ и артиллерии ВСУ", - сообщили пограничники.

В ГПСУ отметили, что благодаря использованию новейших технологий пограничники уничтожили уже десятки российских бронемашин.

"ГПСУ постоянно внедряет инновационные подходы противодействия внешней агрессии, в частности операторы БПЛА самостоятельно или во взаимодействии с артиллеристами или другими подразделениями Сил обороны Украины превратили в металлолом не один десяток российских бронемашин", - говорится в сообщении.