"Сорвало башню от работы аэроразведки и артиллерии": ГПСУ показала уничтожение российского танка
В пятницу, 10 марта, подразделения Госпогранслужбы и ВСУ совместными действиями уничтожили в Луганской области российский танк
- В преддверии СБУ показала уничтожение видео уничтожения российских зенитных ракетных комплексов ТОР М2 и С-300 ВМ дронами-камикадзе.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+3°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.06
Покупка 38.06Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.8
- Актуальное
- Важное
2023, пятница
10 мартa
20:37
Возможности усиления в Бахмуте, потребности в боеприпасах, защита границы: Зеленский провел заседание Ставки
20:01
Эксклюзив
За последние сутки под Бахмутом уничтожено почти 200 россиян, - представитель Восточной группировки войск Череватый
20:00
Обзор
Победные новости 380-го дня войны: из Киево-Печерской лавры выселяют УПЦ МП, а в оккупированном Мариуполе целый "букет хлопка"
20:00
Обзор
"Шахтер" в Лиге Европы, а Костюк победила россиянку в финале турнира WTA: обзор самых главных событий украинского спорта за неделю
19:41
Швейцарское правительство отказалось от реэкспорта оружия для Украины, объяснив это "ценностями нейтралитета"
19:25
В Бердянске оккупанты выгнали людей из больницы, чтобы разместить своих раненых военных, - Генштаб
18:27
Киево-Печерская лавра расторгает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение
17:36
Передача РФ больниц и энергообъектов, уничтожение украинского образования: 10 функционерам "ЛДНР" объявили подозрения
17:06
Обновлено
Оккупанты "осудили" правозащитника Максима Буткевича, Украина призвала мир добиваться освобождения политзаключенного
16:22
"Шарахнут сразу по Тбилиси": российская пропаганда запустила новый нарратив по поводу протестов в Грузии
16:09
Оккупанты возводят незаконные сооружения на территории ЗАЭС и вмешиваются в работу систем станции, - Госатомрегулирование
16:07
Анонс
Бабахи для россиян, опять о дронах и что делает Минобороны. Дана Яровая в проекте "Война и волонтеры"
15:50
Обновлено
Зеленский и премьер Финляндии приняли участие в церемонии прощания с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом