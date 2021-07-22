"Сорвали две Олимпиады" :ФБР призвало к бдительности в отношении российских кибератак во время Игр в Токио
Федеральное бюро расследований США предупредило о российской киберугрозе во время проведения Олимпийских игр-2020
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .
Во время Олимпиады-2016 - хакеры похитили медкарточки двух спортсменок из США Симоны Байлс и Серены Уильямс, а в 2018 году - помешали продаже билетов на церемонию открытия.
Эксперты опасаются, что хакеры из РФ снова попытаются сорвать проведение Олимпийских игр.
ФБР предостерегают организаторов, так хакеры могут напасть и во время Игр в Токио.
"Сегодня ФБР не известно о каких-либо конкретных киберугрозах против этих Олимпийских игр, но призывает партнеров сохранять бдительность", - говорится в сообщении ..
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