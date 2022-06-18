Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .

По данным следствия, 14 июня в Шевченково мужчина вместе со знакомым сорвал Герб Украины с доски почета почетных граждан, разрывая его на части. Затем мужчины бросили Трезуб на землю, осквернив честь и достоинство государственного символа. Их общий знакомый снимал преступление на видео.

Мужчине сообщили о подозрении в публичном надругательстве над малым Государственным Гербом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование и устанавливают других фигурантов производства.

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