Сорвал Тризуб с доски почета и снял на видео: жителю Харьковщины объявили о подозрении
В Харьковской области объявили о подозрении мужчине, который с другом сорвал Тризуб с доски почета и разорвал его
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .
По данным следствия, 14 июня в Шевченково мужчина вместе со знакомым сорвал Герб Украины с доски почета почетных граждан, разрывая его на части. Затем мужчины бросили Трезуб на землю, осквернив честь и достоинство государственного символа. Их общий знакомый снимал преступление на видео.
Мужчине сообщили о подозрении в публичном надругательстве над малым Государственным Гербом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование и устанавливают других фигурантов производства.
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