Не успел Энтони Блинкен распаковать чемоданы после визита в Пекин, где имел "содержательные и продуктивные" переговоры с коллегой Цинь Ганом, и даже встречался с "самым" Си (что, в принципе, не очень соответствует китайским протоколам), как шеф главы Госдепа президент Джо Байден обозвал лидера Поднебесной диктатором… Заявление повлекло за собой эффект артикулятивного взрыва.

Действительно, как в ленте "Интервью", когда журналисты пытались организовать ток-шоу с северокорейским "солнцем" Ким Чен Ином. "Знаешь, что может быть страшнее любой атомной бомбы? Слова…". Хотя, будь это так, можно было бы уверенно утверждать, что на Земле уже давно произошел ядерный апокалипсис...

Очевидно, что диктаторы или лица, наделенные таким не очень благородным титулом, по-видимому, внутренне не отрицают этого. Более того, их радует такой статус, потому что они давно осознали изменчивость общественного мнения. Отец Яков Кротов, богослов и публицист, который сейчас проводит служение под юрисдикцией ПЦУ, очень метко заметил, что "мы созерцаем диктатуру без уважения, а повинуемся ей с иронической улыбкой. Так ведет себя слуга, хозяин которого отсутствует, и его заставил прислуживать самозванец".

Диктаторов греет какая-то извращенная иллюзия всесилия и вседозволенности. Когда слышу Путина или его служащих с заявлениями о ядерном ударе по Украине, я думаю, насколько такие пассажи соответствуют сюжету ленты "Чай из Муссолини". "Он ( Бенито. - Авт.) хотел быть единственным зрителем. И с тех пор за это рассчитывается"... Путин, наверное, живет надеждой на роль последнего зрителя в ложе ядерного театра.

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Интересно, что Байден одевает тогу третейского судьи, этакого сортировщика диктаторов. С Путиным у него, кажется, все ясно. Российский бункерный дед для дедушки Джо является воплощением рафинированного зла, угрожающего либеральным демократиям мира. "Диктатор, пытающийся построить империю, никогда не сможет уничтожить стремление людей к свободе… Ради Бога, этот человек не может остаться у власти", — сказал американский лидер в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

В случае же с Си Цзиньпином есть немного аттракции. Я уже вспоминал визит Блинкена, во время которого был предопределен визит китайца в Сан-Франциско. Но гораздо интереснее выглядит другая встреча Байдена – с премьером Индии Нарендрой Дамодардасом Моди, которая проходит сейчас.

У кредитной истории этого деятеля есть очень плохая страница, связанная с пребыванием в должности главного министра штата Гуджарат. Моди жестоко подавил беспорядки на религиозной почве, убив при этом более тысячи мусульман. Откровенно говоря, если взглянуть на мировоззрение индийского главы правительства, то он является, как это экзотически не звучит, индуистским националистом.

Но, исходя из политических соображений, этот человек на диктаторской сортировке Байдена считается "своим сучьим сыном". Во всяком случае, он вполне соответствует саркастическим характеристикам из того же "Чая из Муссолини": и понимает английский, и понимает приказы... Тем более за его плечами – не какой-то там африканский бантустан, а страна, что и за населением, и, кстати говоря, по ядерному арсеналу, равна Китаю. Поэтому, по-видимому, Байден решил, что Моди менее безнадежен, чем Си.

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В истории с сортировкой диктаторов Джо Байден не является первооткрывателем. Первое, что приходит в голову, — вывод политолога Германна Терча об испанском автократе генерале Франко. Он, мол, был "против террора и большевистской угрозы, скрывавшейся под лозунгом "Да здравствует Россия!". И среди прочего – предотвратил истребление духовенства, исчезновение культурного достояния церкви и, вероятно, первую сталинскую диктатуру в западной Европе". "Это истины, которые хотят сделать нравственно неприемлемыми", – резюмирует Терч. Да, и Долина смерти в Гуадарраме, следовательно, приемлема.

Возможно, Байден сортирует диктаторов по тому же принципу. Чтобы они только не провозглашали "Да здравствует Россия!". Но почему-то мне кажется, что именно двойные стандарты такой политики, разделение "сучьих сыновей" на своих и чужих, и закрытие глаз на проделки первых, порождают настоящих монстров. Таких, как Путин, Каддафи или каннибал Жан Бедель Бокасса.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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