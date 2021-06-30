Сориентирует в бесплатных медуслугах: МЗ запустило в Telegram чат-бот "Лечись" для онкобольных

Об этом сообщило пресс-служба МЗ.



Согласно сообщению, Минздрав и пациентские организации запустили чат-бот "Лечись" , призванный сориентировать в бесплатных медицинских услугах всех, кто столкнулся с диагнозом рака молочной железы. Пациенты смогут получить необходимую информацию по лечению в рамках Программы медицинских гарантий.



Отмечается, что пациент с помощью чат-бота может выбрать услуги, после чего получить пошаговую инструкцию по ее получения в медицинском учреждении.



По словам основателей общественной организации "Афина. Женщины против рака" Виктории Романюк, многие пациенты не знают, какие именно услуги в онкоцентре есть бесплатными, из-за чего существует стереотип, что лечение онкологии очень дорого. Из-за этого большое количество пациентов отказывается от него.



Кроме того, добавили в пресс-служба, чат бот поможет отстоять право на бесплатную медицинскую помощь, предотвращать проявления коррупции в медучреждениях, в частности сделает невозможным нелегальную оплату услуг или лекарственных средств, которые есть в перечне НСЗУ как бесплатные.

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