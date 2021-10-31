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Главная Мир Соратники Саакашвили не признали поражение на выборах и призвали грузинов выйти на улицы

Соратники Саакашвили не признали поражение на выборах и призвали грузинов выйти на улицы

31 октября, 2021 воскресенье
13:43
Мир

Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" призвала сторонников выйти на акцию протеста после оглашения предварительных результатов местных выборов, победу в которых отдают провластной "Грузинской мечте"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Глава оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, накануне проигравший выборы в мэры Тбилиси Каси Каладзе, призвал всех сторонников оппозиции собраться в воскресенье в 19:00 на площади перед парламентом.

По его словам, на митинге перед парламентом будут сделаны заявления о дальнейших действиях оппозиционных сил, не признающих итоги второго тура местных выборов.

"Вчерашние выборы проходили на фоне использования тотального насилия. Поэтому наша борьба вчера не завершилась, она началась. Наша борьба будет мирной, но очень жесткой", - сказал Мелия.

Во втором туре выборов мэра Тбилиси в субботу Мелия проиграл кандидату от правящей партии "Грузинская мечта" Касе Каладзе, но не принял поражения и заявил журналистам, что выборы были сфальсифицированы.

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Грузия
акции протеста
Михеил Саакашвили
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