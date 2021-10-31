Соратники Саакашвили не признали поражение на выборах и призвали грузинов выйти на улицы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Глава оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, накануне проигравший выборы в мэры Тбилиси Каси Каладзе, призвал всех сторонников оппозиции собраться в воскресенье в 19:00 на площади перед парламентом.

По его словам, на митинге перед парламентом будут сделаны заявления о дальнейших действиях оппозиционных сил, не признающих итоги второго тура местных выборов.

"Вчерашние выборы проходили на фоне использования тотального насилия. Поэтому наша борьба вчера не завершилась, она началась. Наша борьба будет мирной, но очень жесткой", - сказал Мелия.

Во втором туре выборов мэра Тбилиси в субботу Мелия проиграл кандидату от правящей партии "Грузинская мечта" Касе Каладзе, но не принял поражения и заявил журналистам, что выборы были сфальсифицированы.

Напомним, 30 октября на местных выборах в Грузии экзитполы, проведенные по заказу провластного и оппозиционного телеканалов, показали диаметрально противоположные результаты .

По первым официальным данным ЦИК, основанный бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили "Единое национальное движение", проигрывает провластной "Грузинской мечте" на выборах мэров всех крупнейших городов

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