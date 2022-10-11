Соратника Ильи Кивы поймали на корректировке ударов по Днепру

Об этом сообщили в СБУ.

Вражеский агент остался в Днепре после начала полномасштабного вторжения РФ для проведения взрывной деятельности в пользу кафиров.

В первую очередь, злоумышленник пытался выявить и передать агрессору геолокацию украинских подразделений противовоздушной обороны.

По данным контрразведки СБУ, предателем является местный бизнесмен в сфере IT, познакомившийся в 2014 году с Кивой. Впоследствии, по предложению нардепа-изменника, предприниматель возглавил одно из городских общественных объединений, подконтрольное руководству запрещенной партии опзж.

Он собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений ВСУ, а также передавал захватчикам координаты объектов критической инфраструктуры.

В своих "отчетах" он обнародовал фото и видеоматериалы, которые получал во время скрытого наблюдения за объектами. К каждому из них добавлял текстовые сообщения с подробным описанием близлежащей территории и уточняющими характеристиками.

Полученные сведения агрессор использовал для осуществления ракетных ударов по городу и планирования диверсий.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.