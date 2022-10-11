Соратника Ильи Кивы поймали на корректировке ударов по Днепру
Задержанным оказался представитель ближайшего окружения бывшего народного депутата Ильи Кивы, который скрывается за границей от правосудия за преступления против Украины
Об этом сообщили в СБУ.
Вражеский агент остался в Днепре после начала полномасштабного вторжения РФ для проведения взрывной деятельности в пользу кафиров.
В первую очередь, злоумышленник пытался выявить и передать агрессору геолокацию украинских подразделений противовоздушной обороны.
По данным контрразведки СБУ, предателем является местный бизнесмен в сфере IT, познакомившийся в 2014 году с Кивой. Впоследствии, по предложению нардепа-изменника, предприниматель возглавил одно из городских общественных объединений, подконтрольное руководству запрещенной партии опзж.
Он собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений ВСУ, а также передавал захватчикам координаты объектов критической инфраструктуры.
В своих "отчетах" он обнародовал фото и видеоматериалы, которые получал во время скрытого наблюдения за объектами. К каждому из них добавлял текстовые сообщения с подробным описанием близлежащей территории и уточняющими характеристиками.
Полученные сведения агрессор использовал для осуществления ракетных ударов по городу и планирования диверсий.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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