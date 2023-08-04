Соратника Кивы из Полтавщины подозревают в распространении данных о расположении ВСУ
Депутат поселкового совета в Полтавской области подозревается в разглашении данных о местонахождении ВСУ, что могло помочь вражеским войскам наносить удары
Об этом информирует Офис генпрокурора .
"Руководителем Полтавской областной прокуратуры депутату одного из поселковых советов Полтавского района доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения против основ национальной безопасности Украины", - говорится в заявлении.
Следствие установило, что в июле депутат на своей странице в Facebook распространил информацию о расположении подразделения Вооруженных Сил Украины с возможностью идентификации на местности.
В то же время, Генеральный штаб и Министерство обороны Украины не размещали эти далее в открытом доступе.
СБУ пишет, что должностное лицо входило в близкое окружение экснардепа от запрещенной ОПЗЖ Ильи Кивы и до 24 февраля 2022 года неоднократно обращалось к нему о решении бизнес-дел.
Кроме того, подозреваемый обнародовал сведения, которые могли помогать вражеским военным нацелиться на украинские позиции. Также в постах критиковались действия командиров ВСУ.
"Для получения разведданных о дислокации украинских войск депутат сельсовета "в темную" использовал своих знакомых, которые выполняли боевые задания на Донецком направлении. Во время дистанционного общения с военными он разведывал у них подробную информацию о местах их базирования и возможном перемещении на линии фронта. Затем полученные сведения обозначал на электронных картах и публиковал их на собственной странице в Facebook, которую активно "мониторили" представители российских спецслужб", - объясняют правоохранители.
Депутат избрал меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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