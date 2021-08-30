Соратника Бен Ладена "Аль-Каиде" заметили в Афганистане
30 августа за 11 дней после последнего заявления президента США Джо Байдена, что "Аль-Каиды" больше нет в Афганистане, индийские журналисты опубликовали видео с соратником Бен Ладена, который вернулся в страну из Пакистана
Об этом сообщает News9India .
Индийское СМИ заявляет, что бывший соратник Бен Ладена время его укрытия в Афганистане вернулся в страну.
По информации журналистов, доктор Амин-уль-Хак, главный игрок Аль-Каиды в Афганистане, ответственный за безопасность в пещерном городе моджахедов Тора-Бора времен укрытия там Бен Ладена, возвращается к своей родной провинции Нангархар после того, как она попала под контроль талибов .
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Журналист Билал Сарвар рассказывает, что еще в 80-х годах Амин-уль-Хак работал с духовным наставником Бен Ладена, палестинским теологом и радикальным исламистом Абдуллой Аззамом.
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