Соратника Бен Ладена "Аль-Каиде" заметили в Афганистане

Об этом сообщает News9India .

Индийское СМИ заявляет, что бывший соратник Бен Ладена время его укрытия в Афганистане вернулся в страну.



По информации журналистов, доктор Амин-уль-Хак, главный игрок Аль-Каиды в Афганистане, ответственный за безопасность в пещерном городе моджахедов Тора-Бора времен укрытия там Бен Ладена, возвращается к своей родной провинции Нангархар после того, как она попала под контроль талибов .



Читайте также: "Аль-Каида", вероятно, вернется, - министр обороны Британии



Журналист Билал Сарвар рассказывает, что еще в 80-х годах Амин-уль-Хак работал с духовным наставником Бен Ладена, палестинским теологом и радикальным исламистом Абдуллой Аззамом.





Отметим, 19 августа в обращении к нации президент США Джо Байден заявил, что главной целью его страны в Афганистане была Отметим, 19 августа в обращении к нации президент США Джо Байден заявил, что главной целью его страны в Афганистане была победа над "Аль-Каидой"