Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Соратник Януковича, предавший Украину после аннексии Крыма, стал мэром российского Белгорода

Соратник Януковича, предавший Украину после аннексии Крыма, стал мэром российского Белгорода

17 января, 2023 вторник
20:16
война с Россией

Бывший депутат от Партии регионов в Армянском городском совете Валентин Демидов стал мэром российского города Белгород

Об этом сообщает российское издание Бел.ru

Демидова избрали мэром 33 из 36 депутатов городского совета.

В 2002 году Демидов ушел в политику и стал депутатом горсовета украинского Армянска в Крыму.

Затем он вступил в "Партию регионов", а в 2007-м стал мэром Армянска. В 2014 году предал Украину и занимал этот пост более года после аннексии Крыма – до июня 2015 года.

В 2017 году работал в администрации Севастополя, в команде нынешнего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

В сентябре 2020 года Валентина Демидова назначили заместителем главы администрации Симферополя, в феврале 2021 года – и.о. градоначальника, а уже весной по результатам конкурса он официально стал мэром города. Запомнился конфликтом с оккупационным ставленником РФ в Крыму Сергеем Аксеновым, из-за которого был вынужден покинуть пост.

После российского широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Демидов начал работать в Белгороде. Начинал как советник губернатора Гладкова, затем перешел на работу в городскую администрацию, где стал первым заместителем мэра города.

31 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что глава администрации Белгорода Антон Иванов написал заявление об увольнении, его обязанности будет выполнять первый заместитель Валентин Демидов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Партия регионов
Крым
коллаборанти
Белгород
Читайте также:
Алексей Арестович
16 января, 2023 понедельник
Народные депутаты требуют от ОП уволить Арестовича: идет сбор подписей
Дмитро Пєсков
16 января, 2023 понедельник
У Путина отреагировали на удар по дому в Днепре и пригрозили последствиями поставки Украине танков
Ігор Гулик
Автор Игорь Гулик
16 января, 2023 понедельник
Медведчук из Москвы взялся "кошмарить" украинцев
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.93
    Покупка 39.93
    Продажа 40.62
  • EUR
    Покупка 42.13
    Продажа 43.12
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
17 января
20:50
Немецкая полиция второй раз за неделю задержала Грету Тунберг на экопротесте
20:14
Нидерланды рассматривают предоставление Украине системы ПВО Patriot,- Bloomberg
20:04
Попросили у мира дальнобойные ракеты и ПВО: жители Днепра провели акцию возле разрушенной Россией многоэтажки
20:02
OPINION
Дерусификация: почему нельзя действовать радикально?
20:00
Обзор
Победные новости 328 дня войны: в Украине могут сформировать танковую бригаду из "Леопардов", наши военные прибыли в США для обучения на ЗРК Patriot
19:21
В России легализовали ЧВК Вагнера, несмотря на запрет на деятельность военизированных наемников
19:18
США
США ввели новые санкции против режима Лукашенко – визовые ограничения за "участие в подрыве демократии"
18:58
Генштаб: ВСУ уничтожили вражеский Су-25 и поразили ряд объектов, россияне нанесли 4 ракетных и 13 авиационных ударов
18:52
Медведчук – "подбитый летчик", который уже выполнил свою функцию и должен "уйти в закат", - анализ статьи кума Путина от ЦПД
18:39
Эксклюзив
В Крыму оккупанты разыскивают крымских татар, уклонившихся от службы в армии РФ, - член меджлиса Бариев
18:35
Путин внес законопроект об отмене договоров РФ с Советом Европы
18:23
Залужный в Польше впервые встретился со своим американским коллегой генералом Милли
18:09
OPINION
Про мир во всем мире и внешнем управлении
17:55
Разговоры об угрозе вторжения из Беларуси пытаются оттянуть ВСУ от фронта, - разведка
17:48
Президент Швейцарии об агрессии РФ: "Жестокое нападение на международное право"
17:47
Эксклюзив
У Беларуси нет скрытой мобилизации, однако там готовы раздавать повестки, - белорусский журналист Свердлов
17:46
"Русский военный корабль, иди на...": в Литве выбрали фразу 2022 года
17:46
Шмыгаль о последствиях ракетных ударов 14 января: поврежден 1 блок тепловой электростанции на востоке и 8 блоков ТЭЦ на западе
17:42
Украинские военные прибыли на базу армии США в Оклахоме для обучения на ЗРК Patriot
17:23
Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: горсовет планирует выплатить каждой пострадавшей семье по 1 млн грн
17:23
Обновлено
В Днепре завершили поисково-спасательные работы: погибли 45 человек, из них 6 детей, 39 человек спасли
17:12
Глава МИД Австрии призвал "не перегнуть палку" в реагировании на агрессию РФ, в МИД Украины пригласили его в Днепр
16:49
Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером необходимость наращивания оборонной поддержки Украины
16:43
Эксклюзив
ВСУ предположительно получат больше танков Challenger 2, предоставлением 14 этих машин Британия не ограничится, - эксперт Defense Express Киричевский
16:40
Виктор Янукович
Суд заочно арестовал Януковича по делу о расстреле активистов Революции достоинства
16:30
Российская армия обстреляла колледж в освобожденном Купянске: здание почти уничтожено
16:26
В Украине впервые приватизировали морской порт
16:21
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:08
Эксклюзив
В общину возвращаются люди, сейчас в Славянске и в районе примерно 50 тысяч жителей, - глава МВА Лях
16:07
Интерсити
До конца года во всех поездах Интерсити будет доступен Wi-Fi на базе технологии Starlink, - Укрзализныця
16:05
OPINION
Если вы травмированы советским образованием – это ваше личное дело
15:58
Зарплата Ермака и его заместителей за 2022 год выше, чем у Зеленского, - Главком
15:52
Россияне обстреляли предприятие критической инфраструктуры в Херсоне
15:25
Обновлено
Арестович подал заявление об увольнении из ОП, его удовлетворили
14:59
В Испании заявили, что не рассматривают передачу Украине танков Leopard
14:48
Глава Еврокомиссии: Мы вводим против РФ сильнейшие санкции, которые погрузят ее экономику в рецессию на десятилетия
14:39
Гендиректор "Шахтера" рассказал, как "Челси" перехватил Мудрыка у "Арсенала"
14:36
Эксклюзив
"Подготовка к следующему удару": Гуменюк объяснила, почему РФ перестала использовать иранские дроны
14:29
Эксклюзив
Владимир Путин
Путин презирает Запад, он считает его слабым, - Климкин
14:26
Украина получила 3 млрд евро от Еврокомиссии
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV