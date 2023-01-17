Соратник Януковича, предавший Украину после аннексии Крыма, стал мэром российского Белгорода
Бывший депутат от Партии регионов в Армянском городском совете Валентин Демидов стал мэром российского города Белгород
Об этом сообщает российское издание Бел.ru
Демидова избрали мэром 33 из 36 депутатов городского совета.
В 2002 году Демидов ушел в политику и стал депутатом горсовета украинского Армянска в Крыму.
Затем он вступил в "Партию регионов", а в 2007-м стал мэром Армянска. В 2014 году предал Украину и занимал этот пост более года после аннексии Крыма – до июня 2015 года.
В 2017 году работал в администрации Севастополя, в команде нынешнего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
В сентябре 2020 года Валентина Демидова назначили заместителем главы администрации Симферополя, в феврале 2021 года – и.о. градоначальника, а уже весной по результатам конкурса он официально стал мэром города. Запомнился конфликтом с оккупационным ставленником РФ в Крыму Сергеем Аксеновым, из-за которого был вынужден покинуть пост.
После российского широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Демидов начал работать в Белгороде. Начинал как советник губернатора Гладкова, затем перешел на работу в городскую администрацию, где стал первым заместителем мэра города.
31 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что глава администрации Белгорода Антон Иванов написал заявление об увольнении, его обязанности будет выполнять первый заместитель Валентин Демидов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.93
Покупка 39.93Продажа 40.62
-
EUR
Покупка 42.13Продажа 43.12
- Актуальное
- Важное