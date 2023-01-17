Об этом сообщает российское издание Бел.ru

Демидова избрали мэром 33 из 36 депутатов городского совета.

В 2002 году Демидов ушел в политику и стал депутатом горсовета украинского Армянска в Крыму.

Затем он вступил в "Партию регионов", а в 2007-м стал мэром Армянска. В 2014 году предал Украину и занимал этот пост более года после аннексии Крыма – до июня 2015 года.

В 2017 году работал в администрации Севастополя, в команде нынешнего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

В сентябре 2020 года Валентина Демидова назначили заместителем главы администрации Симферополя, в феврале 2021 года – и.о. градоначальника, а уже весной по результатам конкурса он официально стал мэром города. Запомнился конфликтом с оккупационным ставленником РФ в Крыму Сергеем Аксеновым, из-за которого был вынужден покинуть пост.

После российского широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Демидов начал работать в Белгороде. Начинал как советник губернатора Гладкова, затем перешел на работу в городскую администрацию, где стал первым заместителем мэра города.

31 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что глава администрации Белгорода Антон Иванов написал заявление об увольнении, его обязанности будет выполнять первый заместитель Валентин Демидов.

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