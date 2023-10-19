Соратник Трампа отказался от борьбы за пост спикера палаты представителей США
Соратник Трампа и противник помощи Украине Джим Джордан отказался от борьбы за должность спикера палаты представителей США
Об этом пишет The Washington post.
Джордан заявил, что не будет участвовать в голосовании за место спикера в третий раз и поддержал расширение законодательных полномочий временного спикера Патрика Т. МакГенри.
В настоящее время Джордан остается назначенным спикером и оставляет за собой возможность провести голосование на эту должность в любое время.
Справка. Джим Джордан – представитель Республиканской партии в Палате представителей. Является активным сторонником экс-президента Дональда Трампа, протестует против оказания помощи Украине.
- 30 сентября спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить шатдаун. В конце концов так его и проголосовали.
- 4 октября палата представителей отправила в отставку Кевина Маккарти с поста спикера нижней палаты конгресса США.
- 11 октября кандидатом на должность спикера палаты представителей США от республиканской партии стал Стив Скализ. По итогам тайного голосования 113 голосов отдали за Стива Скализа и 99 – за Джима Джордана. 13 октября он внезапно отказался от своей кандидатуры из-за разногласий с однопартийцами.
- Члены Республиканской партии США избрали конгрессмена Джима Джордана кандидатом в должность спикера палаты представителей.
- В среду, 18 октября, конгрессмен Джим Джордан вторично не набрал нужное количество голосов при голосовании за нового спикера палаты представителей США.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.57Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное