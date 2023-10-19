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Соратник Трампа отказался от борьбы за пост спикера палаты представителей США

19 октября, 2023 четверг
19:14
Мир Джим Джордан

Соратник Трампа и противник помощи Украине Джим Джордан отказался от борьбы за должность спикера палаты представителей США

Об этом пишет The Washington post.

Джордан заявил, что не будет участвовать в голосовании за место спикера в третий раз и поддержал расширение законодательных полномочий временного спикера Патрика Т. МакГенри.

В настоящее время Джордан остается назначенным спикером и оставляет за собой возможность провести голосование на эту должность в любое время.

Справка. Джим Джордан – представитель Республиканской партии в Палате представителей. Является активным сторонником экс-президента Дональда Трампа, протестует против оказания помощи Украине.

  • 30 сентября спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить шатдаун. В конце концов так его и проголосовали.
  • 4 октября палата представителей отправила в отставку Кевина Маккарти с поста спикера нижней палаты конгресса США.
  • 11 октября кандидатом на должность спикера палаты представителей США от республиканской партии стал Стив Скализ. По итогам тайного голосования 113 голосов отдали за Стива Скализа и 99 – за Джима Джордана. 13 октября он внезапно отказался от своей кандидатуры из-за разногласий с однопартийцами.
  • Члены Республиканской партии США избрали конгрессмена Джима Джордана кандидатом в должность спикера палаты представителей.
  • В среду, 18 октября, конгрессмен Джим Джордан вторично не набрал нужное количество голосов при голосовании за нового спикера палаты представителей США.
республиканцы
США
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