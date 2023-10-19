Соратник Трампа отказался от борьбы за пост спикера палаты представителей США

Об этом пишет The Washington post.

Джордан заявил, что не будет участвовать в голосовании за место спикера в третий раз и поддержал расширение законодательных полномочий временного спикера Патрика Т. МакГенри.

В настоящее время Джордан остается назначенным спикером и оставляет за собой возможность провести голосование на эту должность в любое время.

Справка. Джим Джордан – представитель Республиканской партии в Палате представителей. Является активным сторонником экс-президента Дональда Трампа, протестует против оказания помощи Украине.