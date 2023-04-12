Соратник Путина, призывавший бомбить Украину: в России в 47 лет умер писатель-пропагандист Багиров
Российский писатель, пропагандист, провокатор и политик Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет от цирроза печени
Об этом написала в Telegram 12 апреля главный редактор пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян.
Источник из окружения покойного рассказал Telegram-каналу российского блогера Ильи Варламова, что писатель последнюю неделю находился в коме. У него отказали все органы.
Российское медиа Mash добавляет, что 1 апреля Багиров был госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением в одну из московских клиник. При поступлении в больницу Эдуарду Багирову диагностировали цирроз печени с чрезмерным скоплением жидкости в брюшной полости, сообщило издание.
Baza пишет, что писатель после госпитализации решил выписаться и переехал в другую клинику.
Багиров – писатель, публицист, автор романов "Гастарбайтер", "Любовники", "Идеалист". Родился в 1975 году в Туркмении, в 1994 году переехал в Москву.
Получил популярность в 2007 году романом "Гастарбайтер". Он описал приключения мигранта из Туркменистана, пытающегося покорить Москву. Багиров в предисловии отмечал, что сюжет книги частично основывается на его собственной биографии.
В июне 2011 года спецслужбы Молдовы арестовывали Багирова по обвинению в организации и управлении госпереворотом 7 апреля 2009 года. Писатель пробыл под стражей 4 месяца, затем его перевели под домашний арест, и он незаконно бежал в Москву. Сам он говорил, что его в багажнике машины перевезли из Кишинева через Тирасполь в Одессу, оттуда блоггер по российскому паспорту вылетел в Москву.
Кишиневский суд в апреле 2015 года приговорил Багирова заочно к 5 годам заключения. По версии следствия, он принимал участие в написании провокационных материалов на парламентских выборах 2009 года, после которых в Кишиневе вспыхнули протесты, получившие в СМИ название "Революция твиттера".
Кроме писательства и организации беспорядков, Багиров активно занимался политикой – был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. В 2016 году он баллотировался в Госдуму РФ от партии "Патриоты России".
Во время полномасштабного вторжения России в Украину Багиров занимался антиукраинской пропагандой и призывал к ракетным ударам по "центрам принятия решений", чтобы уничтожить украинское руководство.
В последнее время литератор вел авторскую программу "Багиров против" на пропагандистском "Радио Sputnik", где занимался антиукраинской пропагандой. В эфире 20 июня 2022 года он призвал наносить удары по центрам принятия решений в Украине.
- Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербурге произошел взрыв на "творческом вечере" пропагандиста Владлена Татарского, 32 человека пострадали.
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