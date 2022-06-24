Соратник Путина отметил, что Лондон станет первой целью России в случае начала третьей мировой

Об этом он заявил в эфире "Первого канала", сообщает британский Sky News.

"Мы уничтожим всю группу космических спутников противника во время первой воздушной операции. Никого не будет волновать, американцы они или британцы, мы рассматривали бы их всех как НАТО. Во-вторых, мы ослабим всю их систему противоракетной обороны, везде и на 100%. В-третьих, мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым, кто пострадает, будет Лондон. Кристально ясно, что угроза миру идет от англосаксов", – рассказал Гурулев.

Отметим, что, по данным главного управления разведки Минобороны Украины, Гурулев является военным преступником, принимавшим непосредственное участие в преступной деятельности на территории Украины в 2014-15 годах.

Напомним, 17 июня Железная дорога Литвы сообщила Калининградской железной дороге, что прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большой перечень товаров, подпадающих под европейские санкции.

В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите" и вызвали посла Евросоюза для объяснений.

20 июня Россия начала военные сборы в Калининградской области.

21 июня Литва разъяснила России мотивы ограничения транзита в Калининградскую область, а в ЕС назвали обвинение Россией Литвы "ложью и чистой пропагандой".

21 июня секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил , что Россия готовит скорый и жесткий ответ для Литвы, от которого пострадают все жители балтийской страны.

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