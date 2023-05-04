Об этом пишет BBC, со ссылкой на заявление члена совета директоров люксембургского холдинга ABH Эндрю Бакстера, имеющееся в распоряжении редакции.

"Сейчас согласовываем с европейскими регуляторами соглашение по продаже российского банка и подход к другим операциям: продажа, редомициляция [переезд компании из одной юрисдикции в другую] или реструктуризация с выделением бизнеса", - говорится в заявлении Бакстера.

В марте о планах вывести все российские активы из "недружественной" юрисдикции рассказывал BBC собеседник, близкий к Фридману:

"Сейчас невозможно вести бизнес и здесь, и там. Мы ожидали, что "железный занавес" закроется с нашей стороны, но он плотнее закрылся с той стороны, поэтому бизнес вести и в России, и на Западе невозможно".

Он добавил: "Все компании "Альфа-групп" идут по пути редомицилации. Процесс непростой и небыстрый, он связан с бюрократическими препятствиями - как с внутренними, так и внешними. Но мы идем по этой дороге, и активы будут редомицироваться".

Фридман и его партнер Авен покинули Россию сразу после начала войны с Украиной. Тем не менее, они оказались в списках санкций Великобритании и ЕС.

Оба бизнесмена активно добиваются снятия с себя санкций. Как писала Financial Times, они готовы буквально на все ради этого.

Фридман живет в Лондоне и последовательно отрицает какие-либо близкие связи с Кремлем. В 2019 году Forbes называл его самым богатым жителем Лондона (его состояние журнал оценивал в $15 млрд).

Фридман, Авен и их партнеры создали банк в начале 90-х годов. В настоящее время это самый крупный частный банк в России. Как пишет Financial Times, бизнесмены получили сигнал о том, что продажа банка поможет им выйти из списков санкций.

Сумма сделки, как утверждала FT, составляла "в общей сложности $2,3 млрд". Это в несколько раз ниже довоенной цены банка. Покупателем, по данным газеты, должен стать Андрей Косогов – старый деловой партнер Фридмана и Авена. Он подтвердил газете готовящееся соглашение.

Вторым крупным активом, от которого стремятся избавиться Фридман и Авен, является компания "Альфа Страхование".

2 мая вышло расследование проекта "Схемы" украинской службы "Радио Свобода". В нем говорилось, что Альфа Страхование страхует российскую военную технику.

Бакстер объяснял, что в ситуации с Альфа Страхованием находящиеся под санкциями акционеры полностью отрезаны от управления компанией. По его словам, в некоторых случаях ABH Holding через суд пытается потребовать доступа к информации о действиях компаний.

Альфа Страхование занимает большую долю рынка страхования автомобилей в России в общей сложности около 25%, добавил он.

Отметим, что в Украине продолжает действовать другой актив люксембургского холдинга – Sense Bank (до войны он назывался Альфа-банк).