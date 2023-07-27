Соратник Мураева дальше учит нас "любить родину"
В 2018-19 годах Мартыросян возглавлял телеканал НАШ, который, по словам СБУ, манипулировал общественным мнением украинцев в интересах Московии
Смотрите, как за*бись выходит. Мураев – государственный изменник. Получил подозрение, по данным СБУ "использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины. Таким образом он (Мураев) целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ"
А вот Тигран Мартиросян. В 2018-19 годах он возглавлял телеканал НАШ, который, по словам СБУ, манипулировал общественным мнением украинцев в интересах Московии.
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Возможно, директор телеканала, физически обеспечивавший работу телеканала НАШ в интересах агрессора, тоже получил подозрение, как и его работодатель?
Нет! Служба безопасности Украины считает, что "искаженную информацию" в эфир подавал Мураев лично, а руководитель его телеканала НАШ ничего не знал о манипуляции общественным мнением каналом, которым он руководил.
Можно только порадоваться нашей Службе Безопасности, которая, очевидно, является самой доверительной спецслужбой в мире.
А пока СБУ ждет Мураева из-за границы, Тигран Мартиросян продолжает учить нас любить Родину как диктор Единого марафона. Да, лучшей кандидатуры освещать войну, чем государственный предатель, в Едином марафоне не нашли.
Оно очень смешно, конечно. Но это очень сквозь слезы этот смех. Потому что из-за такой беззубости правоохранителей, из-за действий предателей умирают живые люди, которых не вернешь.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
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