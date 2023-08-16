Сопровождение родных во время лечения за границей: что нужно знать
Министерство здравоохранения разъясняет, кто и как может сопровождать родственников или близких во время лечения за границей
Об этом информирует Минздрав .
С начала полномасштабной войны России против Украины, Минздрав сотрудничает с Еврокомиссией, ВОЗ, правительством Польши, БО "Врачи без границ", БФ "Медицинская миссия" и транспортными бригадами парамедиков из Польши, Германии и других стран для обеспечения медицинской эвакуации пострадавших украинцев в зарубежные клиники. В специализированных клиниках Европы украинские пациенты получают необходимое лечение и медицинскую помощь. Благодаря такому сотрудничеству уже были эвакуированы 4 тыс. украинцев.
В зарубежные клиники направляют, преимущественно, детей и взрослых с минно-взрывными и ожоговыми травмами, а также пациентов, нуждающихся в высокоспециализированной медицинской помощи.
Сообщается, что каждый случай медицинской эвакуации нуждается в индивидуальном подходе, особенно когда речь идет о пациентах, нуждающихся в помощи и поддержке из-за тяжелого состояния или необходимости в послеоперационном уходе. Гражданских пациентов такого типа могут сопровождать родственники или близкие лица при условии, что они относятся к категориям лиц, которым разрешено пересекать границу.
Разрешено выезжать за границу:
- женщинам, не работающим на государственной службе и не являющимся военнослужащими;
- мужчинам старше 60 лет;
- мужчинам, исключенным из военного учета;
- мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- лицам с инвалидностью и несовершеннолетним.
Людей с инвалидностью сопровождать для лечения за границей при наличии соответствующих документов могут:
- супруг (независимо от группы инвалидности);
- дети (могут сопровождать одного из своих родителей или родителей жены/супруга с инвалидностью I или II группы), для этого необеден дополнительно один из документов: подтверждение совместного проживания; акт установления факта осуществления ухода или документ о получении компенсации по уходу;
- лица, осуществляющие постоянный уход за гражданами с инвалидностью I или II группы;
- родители, опекуны, попечители, родители-воспитатели, приемные родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы.
Также есть случаи, когда эвакуируют на лечение людей, у которых есть дети, тогда возможны несколько вариантов:
- если мать ранена, а законных оснований для пересечения границы мужчины нет, то с женщиной и ребенком едет тот, кто будет за ней ухаживать и имеет основания для выезда;
- если же ранен отец, то жена с ребенком могут сопровождать его для лечения;
- если есть возможность оставить ребенка с отцом или матерью или родственниками, тогда ребенок остается в Украине.
Более подробно об алгоритме медицинской эвакуации по ссылке .
- 16 мая в Варшаве заработал новый Центр медицинского обслуживания граждан Украины, прибывших в Польшу из-за военных действий.
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