Об этом сообщило ДБР в телеграмме .

После начала полномасштабной войны РФ против Украины подполковник и заместитель начальника Купянского районного отдела полиции перешли на сторону оккупантов. Она обеспечивала беспрепятственное передвижение колонны русской военной техники по Купянску. По требованию кураторов женщина на служебном автомобиле лично сопровождала технику оккупантов.

Ей 13 мая сообщили о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

27 февраля в Харьковской области открыли производство о государственной измене мэра Купянская Геннадия Мацегоры, сдавшего город российскому войску.

28 февраля мэру Купянска сообщили о подозрении за намерение "сдать" город.

Геннадий Мацегора после сдачи города россиянам уехал в РФ .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb