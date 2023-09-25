Сопротивление выпустило новый постер. На этот раз посвящен поражению судна РФ "Байрактаром"
Новый постер, посвященный недавней успешной атаке Сил Обороны Украины по Черноморскому флоту России
Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины .
"Продолжаем серию постеров, посвященных методическому уничтожению Черноморского флота РФ Силами обороны Украины", – говорится в материале.
25 сентября Сопротивление представило пятый постер из серии. В этот раз он посвящен поражению первого в мире российского малого десантного корабля класса "Серна", потопленному ударом дрона ТВ-2 "Байрактар", на Змеином 7 апреля 2022 года.
Фото: ЦНС
Украинцам предлагают распечатать постер .
22 сентября вышел второй постер. Там упоминаются события во временно оккупированном Севастополе 13 сентября.
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Очередной удачной охотой украинских бойцов на россиян в море стал удар по севастопольскому морскому заводу во временно оккупированном Крыму. Спутниковые снимки показали, что крылатые ракеты, вероятно, Storm Shadow, попали в большой десантный корабль "Минск" и, что важнее, поразили дизельную подлодку проекта "Варшавянка "Ростов-на-Дону". Следует заметить, что воздушная атака субмарина противника – редкая операция в истории войн Спецназовцы рассказали о деталях операции и уничтожении двух российских судов.
Фото: ЦНС
Ранее также ЦНС представил постер из серии, посвященный первой успешной атаке Сил Обороны Украины морскими дронами по Черноморскому флоту РФ в Новороссийске 4 сентября.
Фото: ЦНС
Вчера 24 сентября Сопротивление представило постер, посвященный успешной атаке Сил обороны во временно оккупированном Бердянске 24 марта 2022 года, когда украинским комплексом "Точка-У" был поражен первый в мире крупный десантный корабль "Саратов".
Фото: ЦНС
- Первый постер был посвящен недавнему успешному удару по российскому кораблю "Минск".
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