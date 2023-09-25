Сопротивление выпустило новый постер. На этот раз посвящен поражению судна РФ "Байрактаром"

Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины .

"Продолжаем серию постеров, посвященных методическому уничтожению Черноморского флота РФ Силами обороны Украины", – говорится в материале.

25 сентября Сопротивление представило пятый постер из серии. В этот раз он посвящен поражению первого в мире российского малого десантного корабля класса "Серна", потопленному ударом дрона ТВ-2 "Байрактар", на Змеином 7 апреля 2022 года.

Фото: ЦНС

Украинцам предлагают распечатать постер .

22 сентября вышел второй постер. Там упоминаются события во временно оккупированном Севастополе 13 сентября.

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Очередной удачной охотой украинских бойцов на россиян в море стал удар по севастопольскому морскому заводу во временно оккупированном Крыму. Спутниковые снимки показали, что крылатые ракеты, вероятно, Storm Shadow, попали в большой десантный корабль "Минск" и, что важнее, поразили дизельную подлодку проекта "Варшавянка "Ростов-на-Дону". Следует заметить, что воздушная атака субмарина противника – редкая операция в истории войн Спецназовцы рассказали о деталях операции и уничтожении двух российских судов.

Фото: ЦНС

Ранее также ЦНС представил постер из серии, посвященный первой успешной атаке Сил Обороны Украины морскими дронами по Черноморскому флоту РФ в Новороссийске 4 сентября.

Фото: ЦНС

Вчера 24 сентября Сопротивление представило постер, посвященный успешной атаке Сил обороны во временно оккупированном Бердянске 24 марта 2022 года, когда украинским комплексом "Точка-У" был поражен первый в мире крупный десантный корабль "Саратов".

Фото: ЦНС