Сопротивление: враг готовит "эвакуацию" некоторых жителей Горловки в Россию

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Оккупанты готовятся "эвакуировать" часть жителей временно захваченной Горловки", - говорится в заявлении.

Уточняется, что речь идет о Никитивском районе - северо-западной части города. Общая численность населения там по состоянию на 2001 год – 82 480 человек.

В настоящее время идет подготовка к выселению. Враг не интересуется желаниями мирных жителей.

"Это преподносится как забота о населении, хотя де-факто это постановочное шоу в рамках создания пропагандистской картинки", - отмечают в ЦНС.

Однако на место выселенных людей российские захватчики планируют поселить своих военных. Людей должно вывезти на территорию РФ.

В Сопротивлении просят помочь ускорить освобождение территории Украины и сообщать о местонахождении или планах врага в чат-бот .