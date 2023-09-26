Сопротивление: враг готовит "эвакуацию" некоторых жителей Горловки в Россию
По данным местного подполья, рашисты намерены вывести мирное население Никитовского района временно оккупированного города Горловка Донецкой области, не спрашивая их согласия
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
"Оккупанты готовятся "эвакуировать" часть жителей временно захваченной Горловки", - говорится в заявлении.
Уточняется, что речь идет о Никитивском районе - северо-западной части города. Общая численность населения там по состоянию на 2001 год – 82 480 человек.
В настоящее время идет подготовка к выселению. Враг не интересуется желаниями мирных жителей.
"Это преподносится как забота о населении, хотя де-факто это постановочное шоу в рамках создания пропагандистской картинки", - отмечают в ЦНС.
Однако на место выселенных людей российские захватчики планируют поселить своих военных. Людей должно вывезти на территорию РФ.
В Сопротивлении просят помочь ускорить освобождение территории Украины и сообщать о местонахождении или планах врага в чат-бот .
- Ранее ЦНС писал, что РФ планирует депортировать из временно оккупированной Горловки всех школьников летом.
- В оккупированной Горловке Донецкой области растет социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения погибли более 20 тысяч мобилизованных жителей города.
- Напомним, 24 сентября представитель Восточного направления Илья Евлаш сообщил , что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут - Горловка, которую кафиры используют для логистики.
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