Сопротивление украинцев, реакция Запада и слабость армии РФ. Экс-посол США в Киеве назвал основные просчеты Путина во время вторжения в Украину

О них рассказал бывший посол США в Украине, ныне старший научный сотрудник Института Брукингса Стивен Пайфер во время онлайн-включения, организованного в среду Американско-украинским деловым советом (USUBC), информирует Еспресо.TV

"Кремль допустил много просчетов. В первую очередь, он существенно недооценил масштаб и интенсивность сопротивления в Украине", - отметил экс-посол.

Пайфер напомнил, что большинство западных экспертов отмечали, что украинцы будут оказывать мощное, решительное и смелое сопротивление. Так что сейчас удивляет тот факт, что в Москве не учли эти предупреждения в своих планах.

"Второй промах Кремля заключается в реальном переоценивании российских военных возможностей", – заметил эксперт. И это, по его словам, привело к серьезным проблемам уже при проведении операций.

Третьим просчетом, по словам Пайфера, стала неожиданная для РФ мощная и объединенная реакция со стороны Запада. Это касается и объединения НАТО, и реальной военной помощи Украине со стороны по меньшей мере двух десятков стран Альянса, и невиданных ранее санкций.

"Думаю, россияне не рассчитывали, что их банки начнут отключать от SWIFT или что санкции будут введены против Центробанка России", – отметил он.

В доказательство этому экс-посол привел факты, что Путин серьезно укреплял валютные резервы за последнее десятилетие. Центробанк имел более $600 миллиардов, и теперь большая часть этих средств, размещенных в западных финансовых институтах, заблокирована. Россия рассчитывала также на свои золотовалютные резервы, но Запад сейчас готовит санкции и против российского золота.

По его словам, вдобавок к экономическому коллапсу, который сейчас охватывает Россию, Кремль допустил еще один просчет – он не предусмотрел масштабных потерь среди своих военных. И как бы ни хотел режим скрыть неоправданные жертвы, негативная реакция общества начинает проявляться уже сейчас.

Пайфер допустил, что эти промахи глава Кремля мог совершить из-за того, что его ближнее окружение подавало ему "очень узкую" информацию и боялось говорить правду перед тем, как Путин принял решение о наступлении. Кроме того, экс-посол обратил внимание, что Путин сильно изменился за последнее время.

"Я думаю, что нынешний Владимир Путин – это не тот Путин, который существовал десять или пятнадцать лет назад", – отметил Пайфер.

Он объяснил, что ранее кремлевский лидер тщательно просчитывал свои шаги, сопоставлял цену и риски перед тем, как принять решение, и если он шел на риск, это было управляемым процессом. Сейчас же, по словам Пайфера, Путин превратился в эмоционально зависимого и злобного предводителя, с проявлениями паранойи, связанной с личной безопасностью.

Напомним, в отношении России было введено беспрецедентно большое количество санкций в очень короткий период времени, к тому же группа сенаторов в США предлагает еще один очень болезненный удар – блокирование резервов РФ в золоте.

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