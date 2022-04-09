Сопротивление украинских военных не позволяет россиянам создать коридор между оккупированным Крымом и Донбассом, - британская разведка
Британская разведка ожидает усиления российской воздушной активности на Юге и Востоке Украины, но сопротивление ВСУ не дает оккупантам создать коридор между Крымом и Донбассом
Об этом сообщило Минобороны Великобритании .
В министерстве отметили, что россияне продолжают обстреливать украинских мирных жителей, в частности, нанесли удар по вокзалу Краматорска, с которого пытались эвакуироваться люди.
Оккупанты сосредоточились на Донбассе, Мариуполе и Николаеве при поддержке ВМС РФ, которые запускают по Украине крылатые ракеты.
"Ожидается усиление российской воздушной активности на юге и Востоке Украины в поддержку этой деятельности. Однако украинское сопротивление продолжает препятствовать российским амбициям создать сухопутный коридор между Крымом и Донбассом".
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