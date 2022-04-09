Сопротивление украинских военных не позволяет россиянам создать коридор между оккупированным Крымом и Донбассом, - британская разведка

Об этом сообщило Минобороны Великобритании .



В министерстве отметили, что россияне продолжают обстреливать украинских мирных жителей, в частности, нанесли удар по вокзалу Краматорска, с которого пытались эвакуироваться люди.



Оккупанты сосредоточились на Донбассе, Мариуполе и Николаеве при поддержке ВМС РФ, которые запускают по Украине крылатые ракеты.



"Ожидается усиление российской воздушной активности на юге и Востоке Украины в поддержку этой деятельности. Однако украинское сопротивление продолжает препятствовать российским амбициям создать сухопутный коридор между Крымом и Донбассом".

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