Об этом он сказал в эфире Эспрессо.

Комментируя съезд российской оппозиции, Марк Фейгин отметил, что пора попытаться свергнуть власть РФ.

"Главный итог - уже открыто говорят, что с властями РФ можно разойтись только насильственным путем. Никакие другие способы не дадут результатов", - заметил он.

По словам Марка Фейгина, брезгливость насилием и открытым вооруженным сопротивлением привела к полному уничтожению в РФ общественного мнения, гражданского общества, захвату соседних стран и убийству десятков тысяч людей, угрозе термоядерной войны для всего мира.

"Нынешняя резистенция режима Путина, по моему глубокому убеждению, может быть только насильственной. Все остальное не работает", - подчеркнул он.

Марк Фейгин отметил, что это можно показать на примере Украины: если бы украинцы пытались бороться с оккупантами резолюциями ООН, убеждением, это не принесло бы результата.

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