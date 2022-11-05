Сопротивление режиму Путина может быть только насильственным, - Фейгин
Юрист Марк Фейгин заявил, что оппозиция РФ может противостоять властям только насильственным способом, ведь брезгование вооруженным сопротивлением привело к войнам
Об этом он сказал в эфире Эспрессо.
Комментируя съезд российской оппозиции, Марк Фейгин отметил, что пора попытаться свергнуть власть РФ.
"Главный итог - уже открыто говорят, что с властями РФ можно разойтись только насильственным путем. Никакие другие способы не дадут результатов", - заметил он.
По словам Марка Фейгина, брезгливость насилием и открытым вооруженным сопротивлением привела к полному уничтожению в РФ общественного мнения, гражданского общества, захвату соседних стран и убийству десятков тысяч людей, угрозе термоядерной войны для всего мира.
"Нынешняя резистенция режима Путина, по моему глубокому убеждению, может быть только насильственной. Все остальное не работает", - подчеркнул он.
Марк Фейгин отметил, что это можно показать на примере Украины: если бы украинцы пытались бороться с оккупантами резолюциями ООН, убеждением, это не принесло бы результата.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 38.51Продажа 39.52
- Актуальное
- Важное