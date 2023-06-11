Сопротивление предупреждает о возможных терактах от спецслужб РФ на День России
Центр национального сопротивления просит всех жителей временно оккупированных территорий избегать участия в любых массовых мероприятиях, организуемых оккупантами
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
В частности, опасность существует 11 и 12 июня.
Российские оккупационные власти к своему Дню РФ планируют празднование с использованием большого количества мирного населения. Одновременно растет вероятность, что враг планирует теракты, в которых хочет обвинить украинские Силы обороны.
"Очередной пример военного преступления – подрыв рашистами Каховской ГЭС - доказывает, что агрессора не интересует количество жертв среди гражданского населения. Их цель – остановить контрнаступление и параллельно обвинить Украину во всех своих преступлениях", – подчеркивают в ведомстве.
В эти дни украинцев на временно оккупированных территориях просят оставаться дома.
В то же время движение сопротивления продолжает записывать всех коллаборантов, участвующих в организации массовых мер оккупанта для привлечения предателей к ответственности.
- В четверг, 8 июня, движение "Желтая Лента" запустило новую акцию "Жги русское" ко Дню РФ, чтобы поздравить рашистов на украинских землях. Видео сожжения необходимо отправлять в чат-бот "Разом" .
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