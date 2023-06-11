Об этом информирует Центр национального сопротивления.

В частности, опасность существует 11 и 12 июня.

Российские оккупационные власти к своему Дню РФ планируют празднование с использованием большого количества мирного населения. Одновременно растет вероятность, что враг планирует теракты, в которых хочет обвинить украинские Силы обороны.

"Очередной пример военного преступления – подрыв рашистами Каховской ГЭС - доказывает, что агрессора не интересует количество жертв среди гражданского населения. Их цель – остановить контрнаступление и параллельно обвинить Украину во всех своих преступлениях", – подчеркивают в ведомстве.

В эти дни украинцев на временно оккупированных территориях просят оставаться дома.

В то же время движение сопротивления продолжает записывать всех коллаборантов, участвующих в организации массовых мер оккупанта для привлечения предателей к ответственности.