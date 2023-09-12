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Сопротивление: население временно оккупированной Запорожской области проигнорировало "выборы"

12 сентября, 2023 вторник
13:21
Война с Россией

Местные жители на временно оккупированных территориях Запорожской области тотально проигнорировали участие в псевдовыборах

Об этом информирует Центр национального сопротивления

"Хотя враг и нарисовал себе 68% явки от непонятного количества населения, ведь у РФ нет таких данных, однако реальные показатели в разы меньше", - говорится в заявлении.

Несмотря на то, что так называемое голосование длилось 11 дней, а российские военные с автоматами ходили по домам мирного населения, местные не заинтересовались незаконными "выборами" кремля.

Поэтому оккупационная администрация проверяет бюджетников, которые не пришли на псевдовыборы. В частности, они требуют подать списки тех, кто был в период "выборов" на больничном или в отпуске, подозревая украинцев на временно оккупированной территории Запорожской области в саботаже.

Сопротивление напоминает, что каждый коллаборант, согласившийся помочь рашистам организовывать фейковые выборы на временно оккупированных территориях Украины будет нести ответственность. В то же время, имена всех предателей известны.

Что известно о "выборах" на ВОТ

30 сентября 2022 г. президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ВОТ подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал "законы" о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожье – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ВОТ были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовка к ним была начата гораздо раньше.

4 сентября Центр нацсопротивления заявил, что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ВОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского областного совета, отметил, что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки местного населения на "выборы".

8 сентября Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

На временно оккупированных территориях Запорожья два дня подряд раздавались взрывы возле "избирательных участков" оккупантов. Активисты умышленно портили бюллетени, чтобы показать свое отношение к "властям".

Совет Европы осудил проведение Россией псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины, назвав их грубым нарушением международного права.

Сопротивление сообщало, что Россия на оккупированных территориях Украины заставляет местных "голосовать" на незаконных псевдовыборах, в некоторых населенных пунктах запрещен выезд.

11 сентября херсонское издание писало, что во временно оккупированном Геническе на российских незаконных "выборах" людей якобы проголосовало больше, чем проживает на территории города.

вибори
російська армія
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
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