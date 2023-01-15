Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Отмечается, что сопротивление на временно оккупированных территориях не останавливается: партизаны движения "Желтая Лента" распространили проукраинские открытки и ленты. На этот раз они появились на улицах Мелитополя и Бердянска.

"С каждым днем рашисты все больше боятся любого проявления украинского сопротивления. Чем больше листовок, чем больше желтых лент и проукраинских граффити, тем больше рашисты боятся нас. Они боятся движения гражданского сопротивления", – заявили представители движения.

Напомним, террор оккупированных территорий продолжается: 9 января стало известно , что больницы Мариуполя переполнены, людей отказываются госпитализировать, а морги не успевают забирать тела умерших.

Дмитрий Орлов, мэр временно захваченного Энергодара, заявил, что коммунальная сфера города находится на грани, система отопления практически уничтожена.

За месяц захватчики выпустили из временно оккупированных Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей только 4 человека.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb