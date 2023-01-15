Сопротивление на оккупированных территориях: в Бердянске и Мелитополе распространили украинскую символику
Центр нацсопротивления опубликовал фото из временно захваченных Мелитополя и Бердянска: в городах распространили проукраинские открытки и желтые ленты
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
Отмечается, что сопротивление на временно оккупированных территориях не останавливается: партизаны движения "Желтая Лента" распространили проукраинские открытки и ленты. На этот раз они появились на улицах Мелитополя и Бердянска.
"С каждым днем рашисты все больше боятся любого проявления украинского сопротивления. Чем больше листовок, чем больше желтых лент и проукраинских граффити, тем больше рашисты боятся нас. Они боятся движения гражданского сопротивления", – заявили представители движения.
- Напомним, террор оккупированных территорий продолжается: 9 января стало известно , что больницы Мариуполя переполнены, людей отказываются госпитализировать, а морги не успевают забирать тела умерших.
- Дмитрий Орлов, мэр временно захваченного Энергодара, заявил, что коммунальная сфера города находится на грани, система отопления практически уничтожена.
- За месяц захватчики выпустили из временно оккупированных Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей только 4 человека.
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