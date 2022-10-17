Соперник Уайлдера после поражения нокаутом объявил о завершении карьеры
Финский боксер Роберт Гелениус, нокаутированный американцем Деонтеем Уайлдером, объявил о завершении карьеры
Об этом сообщает ES News.
Такое заявление Гелениус сделал в присутствии Уайлдера, нокаутировавшего финна в первом раунде, а на следующий день после боя посетил соперника в отеле.
"Сейчас твое время, а мне пора сказать, что я ухожу. Мне уже 38, и я занимаюсь этим последние 25 лет. Очень благодарю тебя за то, что дал мне возможность провести с тобой бой. Ты часть того, кем я сейчас являюсь. Я очень тебя ценю и все, что ты сделал для меня и в спорте", – сказал Гелениус.
В общей сложности финн одержал 34 победы и потерпел четыре поражения.
Уайлдер с 2015 по 2020 год владел титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
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16 октябряДеонтей Уайлдер победил Роберта Гелениуса нокаутом в первом раунде и бросил вызов Александру Усику .
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