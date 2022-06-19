Соперник Уайлдера нокаутировал спарринг-партнера Усика в бою по правилам MMA
Украинский боксер Сергей Радченко проиграл нокаутом поляку Артуру Шпильке в поединке по правилам смешанных единоборств
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Бой между боксерами состоялся в польском городе Торунь на турнире по смешанным единоборствам KSW.
Рефери зафиксировал победу Шпильки техническим нокаутом во втором раунде, после того, как поляк в партере нанес Радченко серию ударов по голове.
Украинец и поляк в 2020 году провели боксерский поединок, во время которого Шпилька дважды побывал в нокдауне. Однако с Радченко сняли очко за нарушение правил и, наконец, польский боксер выиграл бой судейским решением.
Сергей Радченко неоднократно помогал чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику готовиться к поединкам в качестве спарринг-партнера.
Артур Шпилька в 2016 году сражался за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) с американцем Деонтеем Уайлдером и проиграл нокаутом в девятом раунде.
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