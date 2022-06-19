Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бой между боксерами состоялся в польском городе Торунь на турнире по смешанным единоборствам KSW.

Рефери зафиксировал победу Шпильки техническим нокаутом во втором раунде, после того, как поляк в партере нанес Радченко серию ударов по голове.

Украинец и поляк в 2020 году провели боксерский поединок, во время которого Шпилька дважды побывал в нокдауне. Однако с Радченко сняли очко за нарушение правил и, наконец, польский боксер выиграл бой судейским решением.

Сергей Радченко неоднократно помогал чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику готовиться к поединкам в качестве спарринг-партнера.

Артур Шпилька в 2016 году сражался за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) с американцем Деонтеем Уайлдером и проиграл нокаутом в девятом раунде.

11 июня японец Наоя Инуэ опередил Александра Усика в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.

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